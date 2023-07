- Az Út, híd, járda építése / felújítása című pályázati kiírásra adtuk be az igényünket támogatásra, amelyből az iskola melletti mintegy 100 méteres járdaszakaszt szeretnénk térkőburkolattal ellátni. Erre már többször is pályáztunk, ám eddig nem voltunk sikeresek, de most bizakodók vagyunk – mondta a feol.hu kérdésére Sztányi István polgármester, akitől arra is rákérdeztünk, miért kellett ismét kiírnia az önkormányzatnak pályázatot az Általános Művelődési Központ intézményvezetői posztjára? Kevesebb, mint egy éve, 2022. novemberében vette át Metlágel Csilla a nyugdíjba vonult Frey Margit helyét az intézmény élén. Mint megtudtuk, az óvodavezető a státusztörvény miatt mondott fel, mellette egy másik óvónő is távozott az intézményből.

Sztányi István arról is beszámolt, egy hónapon belül indul a faluban az újabb építési telkek kialakítása. A néhány éve a Pince-köz folytatásában – amit ma már Streich Miklós utcának hívnak – kialakított nyolc telket mind értékesítették, a belőle befolyt összeget pedig arra tette félre az önkormányzat, hogy most további építési telkeket tudjon kialakítani. Ezekhez vezetik nyáron a vizet és a szennyvizet – a gázt már a korábbi telkekhez sem vitték oda -, a villanyt pedig majd a tulajdonosoknak kell megigényelniük. A munkák megkezdése előtt az önkormányzat egyeztet még a telkek iránt előzetesen érdeklődőkkel, hogy még egyszer pontosítsák az igényeket.