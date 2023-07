Kirándulások, előadások, kézműves-és drámafoglalkozások, ezeken mind részt vehetnek a gyerekek, akik többnyire általános iskolás korúak, de azért akadnak kisebbek is. Ottjártunkkor éppen a tábor harmadik napja zajlott, a gyerekek csocsóztak, kártyáztak vagy gyöngyöt fűztek, majd pedig egy közös énekléssel folytatódott a nap. Szloboda Balázsné Krisztinától, a Karitász Csoport helyettes vezetőjétől megtudtuk, hogy az idei évben jóval több gyermek érkezett a napközis táborba, mint az előző években. Mint mondta általában 30-35 fő szokott részt venni az egy héten át tartó programokon, most azonban ez közel 50 fő. Bár van olyan, aki nincs ott végig, azért még így is 45 fő feletti a létszám.

– A tábor ideje alatt segítségünkre van két pedagógus, akik a kézműves, valamint a drámafoglalkozásokat vezetik. Ezentúl, ha van rá módunk hívunk előadókat, hétfőn például kutyákkal kapcsolatos előadás volt, ma pedig egy háromtagú zenekar érkezett hozzánk, akikkel közösen énekeltek a gyerekek – mesélte.