A 2015-ben született német juhászkutya korábban Ercsiben teljesített szolgálatot, ottani kutyavezetője azonban leszerelt, így került Székesfehérvárra, Kaposi Gáborhoz. – Daisy-nek már megvolt a végzettsége, így nekem kellett hozzá tanulnom. Fél évig Dunakeszin voltunk, ami mindennapos kiképzést és együtt töltött időt jelentett – mesélte a rendőr őrmester. Kaposi Gábor a civil életben is húsz évig foglalkozott kutyakiképzéssel, így már bőven van tapasztalata a kutya és ember között kialakuló kapocsról, de úgy fogalmaz, Daisy nagyon közel került hozzá. – Vannak olyan szerencsés gazdák, akik haza tudják vinni a velük szolgálatot teljesítő kutyát. Én egy kis lakásban lakom, így Daisy a rendőrségen volt, ahol minden nap foglalkoztam vele – mesélte Kaposi Gábor.

Különleges kapcsolat alakult ki Kaposi Gábor és Daisy között

Forrás: Kaposi Gábor

Amikor arról kérdeztem, tudna-e kiemelni néhány olyan esetet, amit Daisy-vel közösen éltek át, elmondta, voltak olyan szituációk, amelyeket nélküle nem, vagy csak nagyon nehezen tudtak volna megoldani. A kutyának ugyanis már a megjelenése is visszatartó vagy elrettentő erő lehet. – Volt olyan, amikor egy idős, demens nő elcsatangolt otthonról és a kutya megmutatta nekünk az irányt, hogy merre keressük. Igaz nem ő találta meg, hanem egy civil egység keresőkutyája, de ő azon az útvonalon indult el amit Daisy megmutatott. Végül szerencsésen előkerült az idős hölgy. Volt olyan is, hogy a megye egyik kisebb városában egy nagyobb létszámú társaság fogadott minket. Négy rendőr volt és a kutya, aki szájkosárral volt felszerelve, és azzal, hogy meglátták, sikerült megfékezni a tömeget – elevenítette fel az eseményeket a rendőr őrmester. Daisy pályafutása során a nyomkövetés, a személykeresés és a közrendvédelmi feladatok ellátása mellett kutyás bemutatókon és rendezvények biztosításában is helytállt. Utóbbihoz tartoztak például a focimeccsek is, ahol sokszor szintén elég volt csak tekintélyt parancsoló megjelenése.

Kaposi Gábor és Daisy három és fél évig teljesített közösen szolgálatot

Forrás: Kaposi Gábor

Daisy már csak posztumusz kaphatta meg a díjat, amit rendőri szakmai munkát segítő feladatellátása elismeréseként ítéltek neki. Hogy mi is történt vele pontosan, azt Kaposi Gábor már könnyes szemmel mesélte: – Pont aznap reggel távozott el, amikor a díjátadó lett volna. Gyomorcsavarodás miatt. Előző este megetettem, minden ugyan úgy csináltam, ahogy szoktam. Másnap reggel már felfújódva és megmerevedve találtam meg. Tudtam, hogy baj van.

A 2015-ben született Ürmös, azaz hívónevén Daisy „Szolgálatban négy lábon” posztumusz díját Kaposi Gábor június 28-án vehette át Szabó Vendel rendőr ezredestől, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjétől.