Parkolóhelyek lesznek? Kiirtják a fákat? Mi történik a Királykúton? – olvastunk ilyen és ehhez hasonló kérdéseket, felvetéseket a közösségi médiában, melyre azóta már a Városgondnokság is reflektált. Mint írták a parkoló építése még tervezési fázisban van, de törekedni fognak, hogy a legkevesebb fát érintse a beruházás és lehetőség szerint az esetlegesen érintett fák is átültetésre kerüljenek. A Városgondnokság vezetője, Bozai István ugyanezt lapunk megkeresésére is elmondta, valamint hozzátette, hogy jelenleg még nagyon kezdeti fázisban vannak. Ami pedig a felfestéseket illeti, azok a tervezésben segítenek, hogy a jövőben hogyan tudnák néhány parkolóhellyel bővíteni a meglévőket. Érdeklődtünk még, hogy amennyiben megvalósul a beruházás, mely területet érinti pontosan a lakónegyedben, mire a megtudtuk: a játszótérnél, a négyemeletes társasházaknál lévő párhuzamos parkolóhelyeket bővítenék ki az újakkal.

Fotó: Fehér Gábor / FMH