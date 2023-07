Pozsonyi Imre egyike volt azoknak, akik 1962. május 5-én rekordugrás teljesítéséért emelkedtek fel, 8070 méteren hagyták el a repülőgépet, hogy másodpercenként 75-80 métert zuhanjanak, és 120 másodperc után nyissanak kupolát. Magassági csúcsbeállítás volt ez, hiszen addig 6270 méter számított a legjobb eredménynek. Tavaly, a máig rekordnak számító ugrás évfordulójának napján az Albatrosz Repülő Egyesület rendezvényén, a legendás csapat egyetlen akkor még élő tagjaként köszöntötték őt, aki azóta már csatlakozott társaihoz, hogy a következő jubileumot már hiányzó nélkül, egy égi hangárban ünnepelhessék meg együtt.

Tóth Tamás esperes áldást mondott a ravatalnál, majd sírba helyezték az ejtőernyős legenda hamvait

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Erről, valamint Imre bácsi életútjának más jelentős állomásairól – amelyek elsősorban Székesfehérvárhoz kötötték – Sipos István nyugállományú repülő ezredes, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének ügyvezető elnöke beszélt, hogy aztán szavaival eljusson a napig, amikor „megtörtént az utolsó felszállás, amit nem követett biztonságos földet érés. Felette örökké kék az ég!”, hangzott el az ejtőernyősök hagyományos búcsúja.

Nagyon sok idős ejtőernyős jött el a Csutora-temetőbe. A kép jobb szélén Ládás Károly, aki gyakran felidézi azokat az éveket, amikor Pozsonyi Imre megalapozta az ejtőernyőzést Székesfehérváron

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

„Hitünk és reményeink szerint Imre bácsi biztonságosan megérkezett az égbe, nem is akárhová, hanem Isten ölelésébe. És oda jó megérkezni!”, mondta Tóth Tamás esperes, aki búcsúztatójában azt a napot is felidézte, amikor a börgöndi repülőtéren, a 40. születésnapján egy tandem ernyő utasaként maga is végrehajtott egy ejtőernyős ugrást. „Meggyőződtem arról, hogy a zuhanás pillanatában megéljük a békét. Imre bácsi ezzel a békével tudott elindulni, mert tudta, hogy hová érkezik”.