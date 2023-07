A kistelepülések többsége számára komoly gondot jelent a nyugdíjba vonuló háziorvosok pótlása, sok helyen hosszú hónapok alatt sem sikerül megoldani a kérdést. Zámoly igen szerencsésnek mondhatja magát: az új háziorvos, Katonka Ágnes hétfőtől már meg is kezdte a rendelést.

A településen július 1-jén, szombaton köszönték meg a nyugdíjba vonuló Gartainé Fodor Györgyi Ildikó munkáját, aki közel négy évtizedig gyógyította a zámolyi lakosokat, így szó szerint generációk nőttek fel a kezei alatt. Annak idején, egészen pontosan 1984. március 30-án, még a Zámolyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának 4. számú határozatával nevezte ki körzeti orvossá.

Egy ideje tudható volt már, hogy a doktornő nyugdíjba készül. Eljutott a hír Katonka Ágneshez is, akinek van zámolyi kötődése, ugyanis rendszeresen jár a község horgásztavához pihenni, horgászni. Kis túlzással a tó mellől ballagott be a rendelőbe és közölte: szívesen átvenné a praxist. – Tisztában vagyunk vele, mennyire szerencsések vagyunk – kommentálta a történetet Sallai Mihály polgármester, aki azt is hozzátette, február óta számos adminisztrációs feladatot intéztek el ahhoz, hogy a doktornő július 3-án megkezdhesse a rendelést Zámolyon.

Fodor Györgyi Ildikó munkáját a művelődési házban tartott ünnepségen köszönte meg Sallai Mihály polgármester

Fotó: Szabó István

A háziorvos mellett Egriné Csuhaj Melinda és Nagyné Reich Krisztina orvosasszisztensek is távoztak, hétfőtől egy korábbi asszisztens, Erdélyi Szilvia segíti a doktornő munkáját. Katonka Ágnes az Egészségházban hétfőn és szerdán 14.30 és 18.30 óra között, míg kedden, csütörtökön és pénteken 8.00 és 12.00 óra között rendel, a terhestanácsadásokat szerdánként 13-tól 14 óráig tartják.