Ahogy arról korábban beszámoltunk, Horváth Tündét a magyar bíróság hónapokkal ezelőtt arra kötelezte, hogy térjen vissza gyermekével Németországba. Oda ahonnan a folyamatos erőszak és atrocitások elől menekült vissza Soponyára a szüleihez.

De melyek is ezek a kihívások és feladatok, amik Tünde előtt állnak? Podcast beszélgetésünkben szakemberek adtak útmutatást ahhoz, hogy jobban megértsük nem csak Tünde, de minden olyan embertársunk helyzetét és történetét, akik valaha is bántalmazó kapcsolatban éltek vagy élnek most is.

N. Nagy István ügyvéd és Dajbukát Balázs közösen vezetett irodájukban rengeteg, hasonlóan bajba jutott embert segít a jog útján, mint esetünk főszereplőjét, Tündét, míg Petrányi Orsolya a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület keretein belül, konkrétan és közvetlenül ad támogatást a rászorulóknak, immár több évtizede. Velük beszélgettünk a soponyai édesanya esetéről.

Hogyan lesz valakiből bántalmazó és bántalmazott?

Mint kiderül a válasz nem is olyan egyértelmű és valójában egészen a gyermekkorig vissza lehetne menni ennek a kérdésnek a felgöngyölítésére. A szakemberek szerint Tündét párja birtokolni szerette volna, de ellenállásával a bántalmazottpozíciójába került. Szabadságában, a gazdasági működésében és minden másban is korlátozta férje, amit felismerve Tünde menekülni szeretett volna. Ugyan megpróbált kiutat találni, de nem sikerült. Sokan még itthon sem tudják, hogy kihez fordulhatnak segítségért, külföldön még elveszettebbek, pedig van lehetőség, ha az áldozatok tudják hová forduljanak.

A gyermek traumái

Egy bántalmazó kapcsolatban mindenki sérül, de legjobban a gyerekek. Általában ezek a megszerzett traumák nem is derülnek ki azonnal. Sok esetben a felnőtté válás után, a bántalmazott emberi kapcsolataiban lesznek tettenérhetők a gyermekként elszenvedett megrázkódtatások. Tünde esetében is fontos, hogy a lehető legrövidebb időn belül, kislányával mindketten terápiás kezelésben részesüljenek a traumák feldolgozásához, ami vélhetően hosszú éveket fog majd felemészteni, még akkor is, ha a gyermek még csak három éves.

A szakemberek szerint a bántalmazó fél nem csak párját, de nagy eséllyel a gyermeket is bántani vagy molesztálni fogja. Mint a beszélgetésben említik, azoknál is rendszeres az erőszak, ahol csak sejtés van az agresszióra, de nem igazolható. Ezekben az esetekben a gyermek még az édesanyjának sem meri elmondani a történteket. Mindezek ismeretében mégis hogyan történhetett meg, hogy tünde kislányának – mivel gyermekét nem engedte el egyedül – Tündének is a magyar bíróság szerint vissza kellett térnie Németországba?

A bántalmazás, mint kétélű fegyver

N. Nagy István ügyvédi prakszisa elindítása előtt, a rendőrség szervezett bűnözéssel foglalkozó osztályát vezette. Az ott szerzett tapasztalatait ügyvédi munkájában is jól tudja hasznosítani, így pontosan tudja milyen fegyverként lehet ezt használni esetenként, amire bizony gyakran van példa. A rendőrség nem véletlenül szkeptikus első körben, amikor bántalmazás miatt keresik őket. A beszélgetésben példát is említ az ügyvéd.

Tünde ügyében is született egy döntés a magyarországi tárgyaláson, amely döntés értelmében a kiskorú lányának vissza kellett térnie Németországba. Felmerül ilyenkor a kérdés, hogy miért nem vette figyelembe a bíróság az erőszakos környezetet? Az ügyvéd tisztázza ezt a kérdést is: a bíróság ebben az esetben csak egy kérdést kellett, hogy vizsgáljon, mégpedig, hogy a gyermeket jogellenesen hozták-e el Németországból? A periratokból az ügyvéd számára az is kiderült, hogy a bíróság döntése helytálló volt.

Ismét külföldön, kilátástalanul?

Tündének valóban nem volt más választása, mint visszatérni Németországba. Időközben ismét a rendőrség segítségét kérte, akik védett otthonba helyezték gyermekével. Most részleges nyugalom veszi körül, de családjától és hazájától távol. A helyzet nem rózsás, de mind a jogi, mind a segítő szakember egyöntetűen állítja, van segítség Tünde számára. Az nem is kérdés, hogy ott helyben kell megvívnia a csatákat és helytállnia, amíg a kinti hatósági eljárások lezajlanak. Ez akár hosszú éveket is felölelhet, de Tündének is lesz feladata bőven, amiben a szakemberek nem hagyják őt magára.

Mi jellemzi a bántalmazó kapcsolatokat? Hova van lehetőség fordulni, amikor segítségre van szükség? Miben tud segíteni az ügyvéd, és miért fontos azonnal jogi képviselőhöz fordulni? Hol, hogyan és miben segítik hatékonyan a szervezetek a bajba jutottakat és persze távol otthonától most mi vár Tündére? Ezt mind meghallgathatják videós podcastunkban: