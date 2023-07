Kevesebbet beszélünk a hajléktalan emberekről nyáron, hiszen elsősorban a téli krízishelyzet idején hangzanak el a segítségnyújtással kapcsolatos figyelmeztetések.

– Indokolt a fokozott figyelem ilyenkor is?

– Teljes mértékben, hiszen nyáron a kiszáradás, a napszúrás, a túlhevülés és a hőguta okozhat komoly gondot, éppen ezért rendszeresen látogatjuk a közterületen élő embereket, viszünk vizet és információt arról, hogy miként lehet elkerülni a kánikula által okozott vészhelyzeteket, illetve mely intézményekben, miként juthatnak hűvös pihenőhelyhez és ivóvízhez, akik arra rászorulnak – mondta Miletics Marcell, a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront részlegének vezetője, az ELTE szociális munkás tanszékének oktatója. – A hőség akár az életet is veszélyeztetheti, különösen azoknál, akik tartósan a tűző napon tartózkodnak és nem vesznek magukhoz elegendő ivóvizet. Különösen igaz ez az idős, a szív- és keringési betegségekkel küzdő, valamint a túlsúlyos emberekre, melyhez, ha alkohol, vagy egyéb drog használata is társul, akkor ez fokozhatja a hőguta kialakulását. A hőguta eszméletvesztéssel, extrém esetben akár halállal is végződhet, tehát mindenképpen indokolt a fokozott figyelem. Tapasztalataink szerint azonban a fagy sokkal inkább probléma. A tűző napsütés elől talán jobban el tudnak bújni az emberek, mint a hideg elől.

– Mi az oka annak, hogy a hőség ellenére is gyakran kabátban vannak ezek az emberek? Miért teszik ezt, őrzik a holmijukat?

– Ez is oka lehet. A hajléktalan ember számára a kabát az esti hűvösben még jól jöhet, és ha nem tudja lerakni, biztonságosan elhelyezni sehol, kénytelen azt folyamatosan magánál tartani.

– Tehát a tél még mindig sokkal veszélyesebb a hajléktalan emberekre, mint a nyár?

– Az elmúlt téli krízisidőszakban heti egy alkalommal dolgoztam a fővárosi utcákon, és vagy egy tucat embert sikerült megmentenünk a fagyhaláltól. Persze ez nem csak a mi érdemünk, hanem azoké is, akik látva a bajban lévő embert felhívták a Diszpécser Szolgálatot. Lényeges lenne, hogy mind többen ismerjük ezt a számot, amely természetesen a kánikulai időszakban is fogadja a hívásokat. Budapesten a 06-1-338-4186-os számot kell hívni, vidéken általában célszerű a 112-es segélyhívón jelezni, ha valakit veszélyben lévő állapotban látunk akár télen, akár ilyenkor, a nagy nyári melegben.

– A vörös kód azt jelzi, hogy nincs kivétel, azaz minden hajléktalanellátással foglalkozó szociális intézménynek fogadnia kell a jelentkezőket, ha azok hűvös helyre kívánnak húzódni?

– Igen, ez teljesen így van. Ha „vörös kód” idején a diszpécser telefonál, hogy érkezik valaki, akinek pihenésre van szüksége, akkor Menedékhelyünkön akár a folyosóra is ágyakat teszünk, ha más megoldás nincs. De nem csak a hajléktalanellátással foglalkozók, tulajdonképpen bármelyik bentlakásos intézmény kötelezhető arra, hogy fogadja a rászorulókat. Ez egy jó kezdeményezés, mert valóban az élet védelmét szolgálja. Ha valaki túlhevül, akkor ugyanúgy, mint a kihűlésnél egészségügyi személyzetre, majd lábadozásra van szüksége. De egyelőre idén nyáron még nem kaptunk olyan hívást, hogy fogadjunk be valakit.

Miletics Marcell nem csak egyetemen tanítja, nap mint nap gyakorolja is hivatását, hiszen az egyik legnagyobb magyarországi segélyszervezet utcai szolgálatának és egyik hajléktalanszállójának vezetője

