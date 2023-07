– Ezt a könyvet az Árpád-vonalról 2002-ben dedikálta nekem. Emlékszik arra a napra?

– Természetesen, hiszen akkor jelent meg ez a könyvem és mutatták be a Hadtörténeti Múzeumban. A vezérkari főnök helyettese, Mráz István vezérőrnagy méltatta. Most már altábornagy, ő is nyugdíjas, és érdekes, hogy ugyanabban a faluban lakunk: Dabas-Sáriban.

– Önnek a két világháború közötti erődítések története lett a szakterülete?

– Így van, és nagyon furcsa módon került a téma a látókörömbe, hiszen eredetileg nem foglalkoztam erődítéstörténettel, műszaki munkálatokkal. Gépesített lövész szakon végeztem, a csapatoknál is ilyen beosztásokban teljesítettem szolgálatot. Aztán a katonai akadémia hadtörténelem tanszékén pályáztam egy beosztásra, amit sikerült elnyernem. A rendszerváltás után akkor ért véget a politikai tantárgyak oktatása és helyettük valamit tanítani kellett. Úgy döntöttek, foglalkozzunk hadtörténelemmel, de nem akadt elegendő tanár, ezért olyan tiszteket kerestek, akik eredetileg történelem szakon végeztek. Egyedül voltam ilyen, hiszen amikor a katonai főiskola elvégzése után Lentiben szolgáltam, kijártam a szombathelyi tanárképző főiskola történelem szakát, pedig majdnem megfenyítettek érte. Igy kerültem az akadémián a hadtörténelem tanszék berkeibe, és azonnal tanítanom kellett. Akkoriban lett az akadémia nemzetvédelmi egyetem és kutatási területet kellett választani, tudományos fokozatot kellett szerezni. Amikor megkérdezték, mivel foglalkoznék legszívesebben, rávágtam, hogy a középkorral, mert az volt gyerekkoromban számomra a legizgalmasabb. Ám azt válaszolták, az nem lesz jó. Hozzátették, hogy mások már kikutatták Magyarország második világháborús hadtörténelmét Battonyától Nemesmedvesig, de hiányzott még mindaz, ami a Keleti-Kárpátok területén történt: jó volna, ha azt a témát választanám. Nagyon büszke voltam a felkérésre, azonnal vállaltam, hiszen úgy gondoltam, így még külföldre is utazhatok. Azonban a munkához nem kaptam semmiféle anyagi támogatást, ezért a saját költségemen jártam végig a területet. Egyszer elnyertem ugyan egy pályázatot, de kiderült, hogy csak magyar számlát fogadnak el. De hát Ukrajnában hrivnyával, Romániában pedig lejjel kellett fizetnem a szállásért. Szerencsére két fiatalabb kollégám csatlakozott hozzám, és így hármasban jártuk végig a Keleti-Kárpátokat az Ojtozi-szorostól egészen az Uzsoki-hágóig.

A rahói völgyzár rajállásának bunkere. Nem robbanás, hanem a talaj későbbi mozgása mozdította el a helyéről. A képen Szabó József János hadtörténész

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

– Ez a híres Árpád-vonal területe. Most már fogalmazhatunk így, mert évtizedekig nem tudtunk róla semmit. Miért?

– A második világháborúban ez a magyar erődrendszer megállította a Vörös Hadsereg nagyszabású támadását, és erről sokáig nem illett beszélni. „Nem történt ott semmi ilyesmi, ez csak legenda”, mondták eleinte még nekem is a munkatársaim. „Hiába kutatsz, nem találsz ott semmit”, tették hozzá. Mégis neki láttam. Azzal kezdtem, hogy a levéltárakban három évig rakosgattam össze az apró elemeket, hogy egyáltalán megtaláljam a völgyzáró erődítések helyét és megtudjam, miként működtek. Ennek a vége az lett, hogy végig kutattam az Árpád-vonal minden egyes elemét.

– Egyetlen erődvonalat kell elképzelnünk?

– Az erődrendszer nem egyetlen vonalból állt, három különböző elemét három különböző feladatra építették. Az első azért készült el Kárpátalján, hogy az 1939-ben Lengyelország ellen támadó német csapatok jobbszárnyát biztosítsa. Akkor kiépítettek néhány völgyzárat is, aztán azokat lebontották, mert kiderült, hogy az elképzelés nem működik, ugyanis 1940-ben a nagy erődrendszerek, mint amilyen például a francia Maginot-vonal volt, elveszítették jelentőségüket. Napjainkban egyébként azoknak a lebontott erődítményeknek a megmaradt elemeit mutogatják Kárpátalján. De nem az volt az igazi Árpád-vonal.

– Hanem melyik?

– Az, amelyik a Dél-Erdély visszafoglalására készülő magyar hadseregek hátát volt hivatott biztosítani. Aztán, miután 1944-ben Románia átállt a Vörös Hadsereg oldalára, a Székelyföldet is körbe kellett erődíteni. Ezért épült egy kárpátaljai és egy romániai erődrendszer, valamint külön egy harmadik, a Székelyföld körkörös erődítése. Ezekről született három kötetem, majd az utolsó nagyobb szabású könyvem az egészet összefoglalta. Mindhárom erődrendszerre azt mondják, hogy az volt az Árpád-vonal, de mindegy is… A miénk volt, apáink, nagyapáink építették és bizony olyan jól sikerült, hogy még francia egyetemekről is megkerestek azzal, hogy szeretnének tanítani róla. Természetesen a Székelyföld katonaföldrajza nem érdekelte őket, csak az, miként építették ki az erődrendszert és az hogyan működött, hiszen egészen más volt, mint a Maginot-vonal. És a miénk bevált, míg a francia nagyon hamar megadta magát.

Egy rajz Szabó József János Árpád-vonalról írt, annak idején hiányt pótló könyvéből

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

– Katonai értelemben valóban soha nem törték át?

– Így igaz. Néha mondják, hogy persze, de hát megkerülték… De az, hogy megkerülték, az nyolcszáz kilométeres utat jelentett! Üzemanyagban, lőszerben, élelmiszerben, átcsoportosításban ez iszonyú erőfeszítés és költség volt. Hiszen ha áttörik, az csak harmincöt kilométer, de helyette nyolcszázat kellett megtennie a 2. Ukrán Frontnak, mert sehol sem sikerült a támadás. Még folyt a háború 1945 elején, amikor már egy szovjet hadmérnöki folyóiratban cikkek jelentek meg az Árpád-vonalról, miután a szovjet legfelsőbb haditanács hadmérnökökből álló csoportot küldött a helyszínre azért, hogy vizsgálják meg, mi volt a magyar siker titka. Egy ilyen szovjet cikket egyébként megjelentettem egyik könyvemben a hadmérnökök rajzaival együtt.

– Mennyi látható még az erődítmény elemeiből?

– Az erdélyi részen szinte semmi, mert a román hadsereg mindent felrobbantott. Közel estek a járható utakhoz, használni nem tudták, csak zavarta őket, de tarthattak attól is – bár ez szóba se jöhetett –, hogy a magyarok egyszer majd még újra elfoglalhatják azokat. Ukrajnában az ottani erődrendszer nagy része azonban a mai napig fellelhető.

– Az erdélyi emberek segítettek a kutatásban?

– Sokat segítettek és sokat akadályoztak. Ez azt jelentette, hogy mindent mindenkinél jobban tudtak, de többnyire azt mesélték el, amit ők is csak úgy hallottak, vagy elképzeltek. Találkoztam a 11. Székely Határőr Zászlóalj még élő tagjaival is, akik az Úz völgyében harcoltak. Ma már csak egyetlen szemtanú él, aki ott harcolt, Bartha Mihály, de már ő is kilencvenhat éves. Amikor én arra jártam, még frissebb volt és sokat mesélt nekem. Bizony az ott védekező erődszázadból is nagyon sok katona meghalt. Őket sietve hantolták el: nyár volt, augusztus, félméteres gödröt ástak, belefordították, majd eltemették a katonákat. Így aztán ez egész völgy, de a többi is egyetlen nagy haditemető.

– Az Úz völgyében lévő sírkert a napi hírekben szerepel. Követi a történéseket?

– Természetesen, de olyankor nagyon elszomorodom. Eredetileg az egy első világháborús temető volt, az Osztrák-Magyar Monarchia különböző nemzetiségű katonái nyugszanak ott. De a rendszerváltás után sok pénzből kiépítették úgy, hogy második világháborús magyar honvéd temető legyen, és ez alkalmat adott arra, hogy a románok fellépjenek ellene és a kialakítsák a saját parcellájukat. Bírósági ügyek jöttek, tüntetések kezdődtek, és ma már teljesen átpolitizálódott az egész történet. A politika megpróbál hasznot húzni a kialakult helyzetből, de közben éppen az tűnik el, ami a legfontosabb lenne. Az, hogy a katonának, mindegy milyen nemzetiségű, méltó emléket állítsanak. Hát ez marad el.

Szabó József János volt az, aki a Mészeg-hegyen épített harcárok feliratainak elkészítését szakértelmével és tanácsaival segítette

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

– Ismét egy háború képeit látjuk a hírekben. Mostanában az ukrán hadsereg próbálja áttörni az orosz védelmi vonalakat. Megint egy vonal, amit egy hadsereg át akar törni. Mire gondol ezt hallva?

– Maga a történelem a háborúk története, de minden egyes háborúban a politika igyekezett a maga hasznát keresni. Az ukrán hadsereg megkísérli áttörni az orosz vonalakat: de hogyan kerültek oda az orosz csapatok? Sokat idézik Montecuccolit, azt a mondását, hogy a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Gyakran megfeledkeznek arról, hogy a mai Oroszország nem azonos a nagy Szovjetunióval. Oroszország óriási, de erőforrásai, pénze már messze nincs annyi, mint a valamikori Szovjetuniónak volt, amelyik mindent meg tudott tenni, de látjuk, hogy ez a mai Oroszország még mozgósítani sem hajlandó. Nem is mozgósít, a háborút inkább különleges katonai műveletnek nevezi. A helyzet az, hogy ez az Oroszország semmilyen tekintetben nem lehet partnere sem az Európai Uniónak, sem pedig az Egyesült Államoknak. Erre a háborúra szerintem igazán Putyinnak van szüksége, mert ahhoz, hogy rendeletekkel tudjon kormányozni, rendkívüli állapotra van szüksége.

– Várjuk a végét. Milyen esélyekkel jöhet el a béke? Ha kimerülnek a felek?

– Itt csak egyetlen hadsereg merülhet ki, az, amelyiknek nincsenek szövetségesei. Jelen pillanatban pedig Putyin hadserege nélkülözi a szövetségeseket, mert Fehéroroszország és az a néhány kelet-ázsiai, közép-ázsiai ország kevés, ők sem pénzt, sem fegyvert nem tudnak küldeni Oroszországnak. Ukrajnát azonban az Európai Unió, a NATO és az Egyesült Államok is támogatja. Márpedig szerintem az győzhet most is, akinek jobbak a szövetségesei, hiszen eddig minden háború, az első és a második világháború is arról szólt, hogy kinek voltak jobb szövetségesei, ki bírta tovább? A nyugati oldal sokkal komolyabb gazdasági tartalékokkal rendelkezik.

A háború után ennyi megmaradt az egykori harckocsi akadályokból, de ezzel a helyiek már együtt tudtak élni

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

– Ám Kína hatalmas kérdőjel, arról is beszélnek szakértők, hogy új világrend alakul. Mi lesz, ha Kína színre lép, mint szövetséges?

– Az a helyzet, hogy Kína nem akar háborúzni, és nem is akarja támogatni ezt a háborút. Kína azzal akar kereskedni, akinek van pénze: márpedig Oroszország mit tudna adni? Gázt, olajat? Na, az Kínának nem kell.

– A pákozdi katonai emlékparkban beszélgetünk. Túlzok, ha azt mondom, egy kicsit hazajár ide?

– Igen, mert már régen látogattam el a Mészeg-hegyre, korábban sokkal gyakrabban megfordultam itt. Visszatérően tartottam különböző előadásokat, aztán az utóbbi időben, miután Dabasra költöztem, ezek az alkalmak egyre ritkábbak lettek. Ám való igaz, hogy amikor épült a katonai emlékhely, feliratokat, tablókat, táblákat készítettem és örömmel vettem részt az első és második világháborús emlékpont kialakításában is.