Hol, hogyan zajlik és milyen elfoglaltságokat tud nyújtani egy Edelweiss német nemzetiségi napközis tánctábor?

Nem először tartunk tábort az egyesület tagjainak, hiszen már három éve indult útjára ez a különleges kikapcsolódás. A móri művelődési házban tartott táborba 28 gyermek jelentkezett, ami nem meglepő, hiszen a városban egy egyedüli, ezért hiánypótló német nemzetiségi tánctáborról van szó. Persze ennyi gyermek táboroztatásához kell a megfelelő támogatás, ám ez meg is érkezett a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságától, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mórtól.

A táborban mindig más és más a tematika. Idén például a szőlőművelés, borászkodás, a Móri Borvidék megismerése került a középpontba. A délelőtti és délutáni német nemzetiségi tánctanulás mellett a fent említett témakörhöz kapcsolódóan szerveztük kiegészítő programjainkat, így például megismertük és kipróbáltuk a szőlőművelés, borászkodás elengedhetetlen eszközeit, megtapasztalhatták a gyerekek milyen nehéz is volt a faputtonyt cipelni, de hihetetlen ügyesek voltak például lopózásban.

Fotó: Egyesület

Más civil szervezetek is segítettek a hagyományok átadásában. Mivel tudták kielégíteni a gyerekek kíváncsiságát?

Eljöttek hozzánk vendégségbe a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének tagjai, és a regnáló móri Borkirálynő Wittner Réka is, akik céljaik és tevékenységük bemutatása mellett énekeltek és játszottak is a gyerekekkel. A borkirálynő teljesen elvarázsolta a lányokat, akik mindannyian úgy döntöttek, hogy a jövőben borkirálynői címre pályáznak majd. Emellett ellátogattunk a Frey Pincészetbe, ahol Frey Szabolcs mutatta be a borászatot és mesélt a szőlőtermesztés, feldolgozás folyamatáról, múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ezzel a bortúrának nem volt vége, ugyanis lovaskocsival végigjártuk a Móri Borútat, majd Miklós Csabi szőlőültetvényénél táncoltunk egy hatalmasat.

Volt a táborban egy hatalmas, szőlővel díszített csokitorta is, amit boldogan és közösen fogyasztottunk el, hiszen segítőink voltak az egyesületi tagjaink, különösen senior táncosaink, akik egész héten lesték a gyerekek kívánságait, illetve az ő gyűjtőmunkájuknak köszönhetően tudtuk bemutatni a gyerekeknek a szőlőművelés egykori tárgyi eszközeit. Ezen eszközökből egy kisebb kiállítást is összeállítottak számunkra az idősebb táncosok.

Fotó: Egyesület

Mivel bort nem kaptak, így nem is vihettek haza a gyerekek. Ettől függetlenül sok apró meglepetés került az otthonokba. Azok mikor készültek?

A kézműves foglalkozásaink keretében többek között hűtőmágnest, ajtókopogatót készítettünk parafadugóból, óriásplakátokat terveztünk és alkottunk a megismert borászati eszközökről, de vászon táskát is festhettek a gyerekek és könyvjelzőt is készíthettek maguknak. Ezek játékos foglalkozások voltak, de még ennél is jobban tetszett nekik, amikor részesei lehettek az Aranykapu Bábszínház rendezésében nálunk előadott Ludas Matyi interaktív bábelőadásnak.

Fotó: Egyesület

A tábor zárását követően mennyire volt nehéz a búcsú és tudtak-e ígérni folytatást a munkára a közeljövőben?

A tábor végén, illetve pénteken gálaműsor keretében mutatták be a gyerekek szüleiknek, nagyszüleiknek, rokonaiknak az elkészült tánckoreográfiát, melyet Forisek Lászlóné Rita néni művészeti vezető tanított be a gyerekeknek. A tánckoreográfia maga is a szőlőművelés témaköréhez kapcsolódott. A gyerekek szuper ügyesek voltak, reméljük szeptembertől még többen csatlakoznak majd közülük a gyermek tánccsoportunkhoz. A gálaelőadást követően a vendégeket a gyerekek igazi móri sváb süteményekkel kínálták melynek ismét hatalmas sikere volt.