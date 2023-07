„A jó idő beköszöntével egyre nagyobb problémát jelent a közterületeken történő szeszesital fogyasztás, továbbá az ingatlanok, üzlethelyiségek előtti területeken és a környező közterületeken a hulladékok elhagyása” – olvasható a közösségi oldalon is közzétett közleményben, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy mindezek sértik a közösségi együttélés alapvető szabályait, illetve a város erről szóló helyi rendeletét és a 2012-es szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényt is.

Miért vált szükségessé a figyelmeztetés? – Az utóbbi időben sajnos többször is előfordult, hogy az újonnan átadott parkban, játszótéren és más területeken a fiatalok összegyűlnek, oda ételt rendelnek, illetve – akár egész rekesz – alkoholt visznek. A környéken élőket zavaró, zajos tevékenységüket követően aztán még a szemetet is ott hagyják maguk után. A város nem kevés pénzt költött és költ arra, hogy még élhetőbbé tegye Csákvárt, az itt élő felnőttek és gyermekek örömére új közösségi tereket alakítson ki. Jó lenne vigyázni ezekre, hogy sokáig élvezhessük őket – fogalmazott a közlemény kapcsán a feol.hu kérdésére Illés Szabolcs, polgármester.

A közzétett közleményben arra is kitérnek, hogy aki a tulajdonában, használatában álló ingatlan, üzlethelyiség, elárusító hely és az előtte levő járdaszakasz területén és a környező közterületen a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és hulladékokat nem távolítja el, továbbá az a személy, aki közterületen az engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt fogyaszt, szabálysértést követ el. A közösség érdekeinek védelme érdekében a szabályokat megszegőkkel szemben a csákvári önkormányzat eljárást fog indítani – hívják fel zárásként nyomatékosan a lakosság figyelmét.

Mindez talán még aktuálisabb éppen most, amikor Csákvár várossá avatásának tizedik évfordulójára készülnek szombaton.