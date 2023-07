A tábor ötlete annak idején Sáfrán Andrásné, Irénben vetődött fel, aki nyaranta látta, hogy a nagymamák a faluban szívesen fogadják az unokákat, ám azt is látta, hogy az izgő-mozgó gyerekekről több napon keresztül gondoskodni, számukra élményt adni bizony fárasztó. Igy született meg a Retye-rutya tábor, egy olyan hely, ahová minden nap a nagyinál elfogyasztott ebéd után érkeznek a résztvevők, hogy estig különböző tevékenységekkel, a többi nyaraló gyerekkel együtt töltsék az időt. – A tábor hamar pozitív fogadtatásra talált, a tevékenységekbe pedig alkalmanként a nagyik is bekapcsolódtak és teszik ez ma is, ha például sütni kell valami finomtat – mesélte Irénke, a tábort rendező Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző egyesület elnöke.

A Retye-rutya kézműves tábornak indult, a programban aztán négy év után megjelentek a Vértesben tett gyalogtúrák, melyek hamar a gyerekek kedvenceivé váltak. Az évek folyamán bejárták az egész környéket, közben pedig felnőtt egy generáció – idén már a tizenötödik tábort rendezték – és ma már a „nagyok” segítenek a felnőtteknek a kicsik körül. Diplomás is akad már közöttük.

- A Covid óta a táborok tematikussá váltak. Tavaly a népmesék köré építettük fel a tevékenységeinket, idén pedig az életképek címet adtuk ennek az öt napnak. Ebbe sok minden belefér: hétfőn volt egy kisebb túránk, kedden a madarak körül forgott a nap. A gyerekek a vetítéssel egybekötött előadás után az erdőben élőben is megfigyelhették, meghallgathatták a felsorolt madarak egy részét, de a kézműves foglalkozáson készítettünk is madarakat. A szerda a keverem-kavarom napja – sorolta Irénke.

Sáfrán Andrásné sokáig volt a helyi óvoda vezetője

Fotó: Archív - Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ez pedig a vendégségről és a főzésről szólt. Ekkor indultak a fiúk a már említett módon vendégségbe a lányokhoz, amit aztán közös kenyérlángos készítés követett. Az asztalnál Pethő Balázs séf adta az utasításokat. Összesen 10 edényben dagasztották a gyerekek a krumplis kelttésztát, ami végül a séf csákberényi éttermének konyhájában sült ki és amit aztán vacsorára közösen fogyasztottak el. Csütörtökön „vizsgáznak” a táborlakók: az éttermi etikettet és a késsel-villával történő étkezést élesben is kipróbálhatják Tatán, a Fényes tanösvény bejárást követően. A nap ma jógaórával zárul. Az idei Retye-rutya tábor utolsó programja élményfestés lesz.