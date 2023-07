A külföldi diákoknak nagy segítség egy szervezet, amely összeállítja a csoportokat, és ha valaki elmúlt 18, akkor ők keresnek helyette másik fiatalt. Iszkaszentgyörgyön a szervezők próbálják megszólítani a fiatalokat és úgy tűnik jól, hiszen mindig van jelentkező.

A hét hátralévő részében meglátogatják Veszprémet, Európa Kulturális Fővárosát, majd áttekernek biciklivel Fehérvárcsurgóra, hogy láthassák a Károlyi-kastélyt. Lesz még rétessütés és mézeskalács készítés, emellett a kastélypark rendezésébe is beszállnak a három nemzet ifjai. Tervben van a főváros, pontosabban a Parlament és a Margit sziget látogatása is és benéz a táborba az észt kulturális attasé is.

A csereprogram végén megtörténik az események értékelése, a Youthpassok kiosztása, aztán elérkezik a búcsú pillanata.