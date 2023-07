Már jó ideje ismét a La Manche-csatornában halad „visszafelé” a magyar vitorlás, kedden délben, nagyjából három nappal az indulás után összesítve a 32. helyen áll a New Europe, amelynek fedélzetéről kevéssel a déli harangszó után érkezett üzenet. Idézzük:

„A fedélzeten remek a hangulat. Jelenleg viszonylag könnyű hátszélben haladunk. Kissé sajnálatos, hogy az ír partok közelében lelassultunk, és nem sikerült elérnünk az erős, keletről nyugatra tartó szelek végét. Ehelyett egy anticiklonba értünk bele, ami kellemes és napos időt hozott, viszont nem tudunk olyan gyorsan vitorlázni, mint szerettünk volna. Jelenleg a legközelebbi versenytársaink a Gentoo, a Medallia és a d'Ieteren Group. Arra számítunk, hogy a szélviszonyok a célba érkezésig változatlanok maradnak.”

A harmadiknak említett hajó az ex-Spirit of Hungary, azaz Fa Nándor jelenleg saját tervezésű, építésű, bár azóta természetesen különböző változtatásokon átesett vitorlásával is versenyez. A 60 lábasok mezőnyében a New Europe 25., a belga irányítású d’ leteren Group pedig a 26., azaz Nándornak bőven van alkalma emlékezni arra, amit a 2016-17-es Vendée Globe-on átélt a most mögöttük haladó hajó fedélzetén.