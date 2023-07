Polgárdi felé elhagyva a várost, komoly torlódásba szaladhatunk, ugyanis a sebességkorlátozó táblák és útépítés is lassíthatja a forgalmat. Most még a szokásosnál is hosszabb sorok torlódnak fel, mivel villanyoszlopot is cserélnek az áramszolgáltató szakemberei a szóban forgó, eleve kritikus szakaszon.

Fotó: PJD / FMH