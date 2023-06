Anyák napján is fényképcsokrot közölt Facebook oldalán a fehérvári városgondnokság, s most apák napján is virágos, parkos, napsütéses imázsfotókat tett közzé. A képek a Jávor Ottó és az Országzászló térre visznek minket, láthatjuk, ahogy csobog a szökőkút, minden csupa zöld, virágzik...igazi kellemes hátteret biztosít a szelfipontnál fényképet készítőknek.

Nézzék meg önök is nálunk, vagy akár az eredeti bejegyzést, vagy keljenek útra ezen az igazi, nyárias, felhőmentes vasárnapon, s készítsenek saját fotókat a virágzó városról. Örömmel fogadjuk képeiket a [email protected] e-mail címre.