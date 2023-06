De mivel Pünkösd mozgó ünnep, s későbbre is eshetett, megtartották a június első vasárnapját mint időpontot a hagyományok értelmében. Most is így lesz, de világi búcsúnak nevezzük a rendezvényt, a mulatság és a zenés, evős-ivós jellege okán. Új nevén, Bicskei Búcsúvásár és Vidámpark címmel szervezi meg a Bicskei Torna Club (BTC) immár másodízben az eseményt, mivel a két kimaradt covidos év után tavaly nagy sikert aratott. A BTC technikai vezetője, Komjáthy Péter elmondta, a szervezők az idei esztendőre még több játékot kértek és sok árust várnak, hogy legyen vásárfia is, ahogyan az régen is dukált. A körhinták, hatalmas mozgó eszközök, játékok nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is jó szórakozást ígérnek június 4-dikén vasárnap, reggel nyolctól este kilenc óráig a Piac téren.

Fotó: Zsohár Melinda