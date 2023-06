Számos színes és ingyenes program várta a kicsiket és nagyokat – számolt be lapunknak a derűs kavalkádról Zelenák Tibor. Légvár, szabadtéri játék, fajáték, kis körhinta, lánchinta, kirakodóvásár formálta a vidám napot.

Az ügyesebb kezűek óriás színezőt színezhettek a sportöltöző fala mellett. A kézműves asztaloknál különböző érdekes játékokat, apró tárgyakat lehetett készíteni, de az arcfestés és a csillámtetoválás sem maradhatott el.

Fotó: Zelenák Tibor

A rendőrség sátra alatt kulisszatitkokba is be lehetett pillantani, de volt látványos kutyás bemutató is a pályán. Kivonult a Sárvíz Tűzoltó Egyesület, a gyerkőcök felfedezhették a nagyszerű tűzoltóautót. Az Apró Csodák Egyesület kreatív sátrat működtetett, de a nyugdíjas egyesület hosszú asztala sem hiányozhatott a rendezvényről.

Fotó: Süle Zsuzsanna

A habparti persze az idén is a legnépszerűbb programok közé tartozott, volt is benne része jó sok gyermeknek, sőt, még néhány szülő is belekóstolt a buliba a nem mindennapi lehetőséget merészen kihasználva.