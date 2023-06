Az állatorvos 17-17.30 óra között a községházánál, majd 17.30-18 óra között a vasútállomásnál várja az ebtulajdonosokat. Akiknek ezek az időpontok nem megfelelők, azok számára egy héttel később pótoltás lehetőségét is biztosítják, amelyre június 19-én kerül sor, ugyancsak 17-18 óra között, a fentebb is megjelöl időpontokban és helyszíneken.

Többször is leírtuk már, de nem árt elégszer hangsúlyozni, hogy csak chipelt kutyákat oltanak. Vigyék magukkal a kutya oltási könyvét is, a harapós kutyákra pedig tegyenek szájkosarat az oltás előtt. Vértesacsán is megoldható a háznál történő oltás, amennyiben előzetesen időpontot egyeztetnek az oltást végző állatorvossal.

További információ Cseh Kornél, állatorvostól kérhető a 70/217-3745 vagy a 30/816-1365-as mobilszámok valamelyikén.