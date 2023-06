Velence és Gárdony határában találkozott Tóth István Gárdony, valamint Gerhard Ákos Velence polgármestere a minap. Videófelvételt készítettek találkozásuk okáról, melyet meg is osztott egyikük hivatalos közösségi oldalán. Azt most nem feszegetjük, hogy a nyereményjátékkal színesített poszt mennyiben egyezik a megosztási felület alapelveivel, de azt elárulhatjuk, hogy a téma a víz volt. „Azt nyomozzuk, vizsgáljuk, van-e víz a tóban? Ez a kérdésem végül is” – fogalmazott Velence városának vezetője. Gárdony polgármestere pedig – ráerősítve a hátuk mögötti valóban gyönyörű látványra -, segít a válaszadásban, úgy, hogy még csak nyomozni sem kellett: „Természetesen van víz a Velencei-tóban!” Megtudhatják a messziről érkezni készülők, hogy „Zöld a fű, tiszta a víz, gyönyörű részei vannak a strandnak…” Gárdony és Velence tehát felkészült arra, hogy sok-sok vendéget fogadjon ezen a nyáron is.

És ha hivatalos statisztikai adatokkal szeretnénk kiegészíteni a nyomozás eredményét, akkor azt a Vízügy agárdi vízmércéjével is megtehetjük: jelenleg 108 centiméteres a vízállás. Pontosan egy évvel ezelőtt pedig 90 centiméter volt.

Szerző: S. Töttő Rita