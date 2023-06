- Végre Óbarkon is sikerült kiépíteni a szennyvízhálózatot tavaly. A csöveket az úttest alatt fektették le, majd a munkák utáni helyreállítás is megtörtént. Ahogy azonban ilyen esetekben lenni szokott, a föld tömörödése miatt a javított útfelületek alatt több helyen is megsüllyedt az út. Ezeket mértük fel nem olyan régen – tájékoztatta a feol.hu-t Mészáros Kartal polgármester, akitől azt is megtudtuk, viszonylag sok helyen beszakadt vagy az útfelület, vagy az útszéli padkarész.

A felmérés eredményéről természetesen az önkormányzat értesítette a kivitelező céget, akik annak idején a helyreállítást végezté. Ők orvosolják majd a felmerült problémákat. Ezzel együtt a polgármester arról is beszámolt, hogy három utcát – Orgona, Petőfi Sándor és Iskola – is szeretnének felújítani, amelyek mára olyan rossz állapotba kerültek, hogy már nem lehet elmenni a kérdés mellett. Erre terveznek pályázatot beadni – július 15. a határidő -, hogy támogatást nyerjenek a munkákra a Magyar Falu programban. Az Orgona utcában meleg, a másik kettőben mart aszfalttal szeretnék az utat burkolni.