Folyamatosan indulnak a sétahajók az agárdi hajóállomás kikötőjéből a nyári szezonban. Mellette békésen ringatózik a vízirendőrség hajója, a stégen pedig gyerekcsapatok csodálják a panorámát. Van mit, ám hamarosan nem csak a part menti stégről, de egy vadonatúj vendéglátóhelyről is megtehetik ezt az ide érkezők.

Úgy tudjuk, közvetlenül a part közelében, a vízirendőrség és a kikötő mellett lesz az a vendéglátóegység, melynek építését közösségi oldalán jelentette be az önkormányzat. Az épület felhúzására pályázatot ír ki a képviselő-testület, s a terv az, hogy jövő májusban már meg is nyithat a hely. Azt még nem tudni, mit is jelent pontosan „a szolgáltatások egész sora”, amelyet az önkormányzat ígér, de azt igen, hogy mindeközben a móló előtti park is megújul.