Az elmúlt években az egyesület négyszer rendezte meg honvéd hagyományőrző táborát a történelem iránt érdeklődő diákok számára, tavaly pedig első ízben makettépítő tábort is hirdettek. Ezen a nyáron mind a kétfajta tábort megtartják Székesfehérváron, de nem csak fehérvári érdeklődőket várnak.

- Ebben az évben ünnepli a Magyar Honvédség a 175. születésnapját, így az idei táborokat ezen évforduló köré építettük fel. A hadtörténeti táborban a honvédség történetének három nagy korszakát kívánjuk feldolgozni. Foglalkozunk az 1848-49-es, majd a két világháború eseményeivel, amelyek közül nyilván a hazai, azon belül is főként a Fejér vármegyéhez köthetők állnak a középpontban, de a résztvevők találkozhatnak majd a mai kor hadseregével is. Hogy mindez élményszerű legyen, több történelmi helyszínre is elkirándulunk – mondta előzetesen Lévai Miklós, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke.

A diákok biztosan ellátogatnak majd Pákozdra, Budapestre a Bálna Honvédelmi Központba, illetve a Nagy-Magyarország Parkba is és több helyen hagyományőrzőkkel is találkoznak majd a foglalkozások alkalmával. Az elnök azonban nem akart többet elárulni, mert mindezeken felül számos meglepetéssel is készülnek. A kirándulásokon ebben az évben – hely függvényében – a táborozókhoz csatlakozhatnak szülők, testvérek is.

A makettépítő táborban a Magyar Királyi Honvédségben a II. világháborúban rendszeresített, magyar fejlesztésű és gyártású harci technikai eszközei közül terveznek többet is megépíteni. Szóba kerülhet a Csaba páncélozott gépjármű, a Turan I és II harckocsik, a Zrínyi rohamlöveg, a Nimród páncélgépágyú és a Tas nehéz harckocsi, aminek azonban a háború végén már csak prototípusa készült el, de harcokban már nem tudták bevetni. Beszerzés függvénye, hogy melyik maketteket tudják majd a tábor résztvevői elkészíteni. A munkát két szakavatott makettépítő irányítja. A táborba nem csak haladókat, de kezdőket is várnak. Az utolsó nap kiállítást is készítenek a szülők számára a hét folyamán készült darabokból.

Jelentkezni június 30-ig a [email protected] e-mail címen lehet. Mind a két táborban 20-20 diákot tudnak fogadni, a helyfoglalás a jelentkezés sorrendjében történik.