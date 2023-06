Idén januárban kapta kézhez a település önkormányzata a zsűri értékelését, amelyet Juhász Csaba polgármester hasznosnak és tanulságosnak tartott. Az értékelés javaslatokat is tartalmazott a jövőre nézve, amelyek közül a településen most több helyen is a fenntarthatóság jegyében az egynyári virágok helyett évelő növények ültetésével próbálkoznak, amibe a lakosságot is igyekeztek, igyekeznek bevonni. Május elején tették közzé azt a felhívást, amelyben arra kérték a lakosokat, járuljanak hozzá adományaikkal a település szebbé tételéhez. Azóta több adomány is érkezett, de továbbra is van lehetőség évelő növények felajánlására. Ezzel kapcsolatban a [email protected] e-mail címen lehet egyeztetni.

Időközben a település valóban benevezett a Virágos Magyarországi idei megmérettetésébe, a szakmai zsűri a jövő héten, június 26-án reggel érkezik Tordasra, hogy megtekintse a falut, melynek során nem csak a virágokat, hanem a falu összképét és rendezettségét, az utcákat is értékelni fogják – derült ki Juhász Csaba a közösségi oldalon frissen közzétett bejegyzéséből. Ebben az is olvasható, hogy Tordas vezetősége azt kéri a lakosságtól, hogy még nagyobb gonddal tartsák rendben és ápolják az ingatlanjuk előtti közterületet és június 26-ig végezzék el az aktuális és szükséges fenntartási munkálatokat, hogy a lehető legszebb arcát mutassa a település!