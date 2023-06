Az települési önkormányzatok az elnyert támogatást pályázati önrész kiegészítéséhez, megkezdett projektek befejezéséhez vagy olyan feladatok ellátásához használhatják fel, amelyek egyébként a kötelező feladatellátások közé tartoznak. Idén 12 település nyújtott be pályázati igényt, ebből a Pénzügyi Keret a csütörtöki közgyűlésen tízet támogatott. - A döntésnél figyelembe vettük egyrészt a települések anyagi teljesítőképességét, valamint azt is, hol van folyamatban olyan projekt, aminek ebben az évben befejezési és elszámolási kötelezettsége van, de a befejezéséhez anyagi segítségre van az önkormányzatnak szüksége. Jellemzően ilyenek a területi operatív programban megvalósuló óvoda-, és bölcsőde fejlesztések – mondta a közgyűlést követően tartott rövid sajtótájékoztatón Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés, valamint a Vármegyei Pénzügyi Keret Közgyűlés elnöke.

A Fejér Vármegyei Önkormányzat által működtetett, 1991-ben létrehozott Vármegyei Pénzügyi Keret tagjainak száma június 22-től 60-ra emelkedett, miután Káloz és Söréd is kérte a felvételét. Jövőre már ők is adhatnak be pályázatot.

A csütörtöki közgyűlés összesen 76,5 millió forint biztosításáról döntött, a következő elosztásban:

Cece külterületi közutak fejlesztésére, cecei kerékpárút II. üteme kiviteli terveinek elkészítésére: 4 millió forint

Magyaralmás a Meseház Óvoda-Bölcsőde új csoportszobájának kialakításához 14 millió forint

Sárkeresztes helyi termelői piac kialakítására 9 millió forint

Sukoró bölcsődei és óvodai infrastruktúra fejlesztésére 12 millió forint

Csősz a művelődési ház tetőszerkezetének felújítására 14 millió forint

Ráckeresztúr a temető előtti járda felújítására 5 millió forint

Kulcs a helyi közutak burkolatjavítására, rendezési terv módosítására, az Egészségház akadálymentesítésére és önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 7 millió forint

Aba az Abai Fórum Étterem tetőszerkezetének javítására 4 millió forint

Pátka az Arany János és Damjanich utca közműépítést követő javításra 3 millió forint

Mezőszilas külterületi útfejlesztésre 4,5 millió forint