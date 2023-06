Nem lehet egyszerű a többszáz négyzetméteres, csillogó lemeztetőn dolgozni ebben a hőségben, ami azonnal visszaveri a napfényt, de talán a lemeztetőt építőt munkásoknak lelkileg is segít, hogy látják már a végét: gyakorlatilag teljessé vált ugyanis az Alba Aréna lemezfedése, láthatóan a befejező munkálatok zajlanak a fedésen.

Ahogy az új épület májusi bejárásán elhangzott, nagyjából így is tervezték a haladást: Az akkori számítások szerint június végére a tető lemezelésével az épület teljes „körbezárása" is megtörténik, valamint addigra az épület víz- és hőszigetelését is befejezik a szakemberek, közben pedig az épület belsejében zajlanak a szakipari munkálatok – például a gipszkartonozás és festés. A tervezett ütemezés szerint várhatóan 2023 végére válhat teljessé az épület.