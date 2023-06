Nemcsak a tervek készültek el, de az építési engedélyek is az érintett hivatalok asztalán hevernek. Az egyik a Királyok útja kerékpár útvonal, ami Székesfehérvárról indul a Sárpentelei parkerdőn, a Gaja patak mentén halad majd, Úrhidát is érintve folytatódik Sárkeszi és Nádasdladány irányába, a tervek szerint egészen Veszprémig tart. Ennek a kerékpárútnak a célja, hogy összekösse a két nagy történelmi megyei nagyvárost, Veszprémet és Székesfehérvárt, ahol régen a Királyok útja is haladt, valamikor a történelem során.

Azonban volt néhány módosítás a tervekhez képest. Nem a Balatoni út felől érkezik a Királyok útja kerékpárút, hanem a Bakony utcából indul majd Sárszentmihály felé és onnan Úrhida irányába. Ez lesz az egyik ága, ami a Sárrét kerékpárút elnevezést kapta, a másik pedig Sárszentmihályon keresztül Sárkeszi és Nádasdladány felé vezet a vármegye határig, ahol majd később csatlakozhat a Veszprém vármegyei útszakaszhoz.

A kompromisszumos megoldással létrejött tervek mindkét település érdekeit figyelembe vették.

Úrhida továbbra is szeretne a kerékpáros társadalom útjainak vérkeringésébe tartozni, mivel korábban a Fehérvárról ki vezető Úrhidai út az EuroVelo 14 útvonalába esett. A Budapest-Balaton kerékpárút megépülésével viszont ez a jogosultsága elveszett. Bognár József, Úrhida polgármestere szerint, az elkészülő Sárrét kerékpáros úttal ismét részesei lehetnek a magyarországi elsőrendű kerékpárút-hálózatnak, amelynek tervét a kerékpáros szövetség is támogatta. A Sárrét kerékpárút Úrhidát, Nádasdladányt, Jenőt és Fülét összekapcsolva becsatlakozna a Buba útvonalába, így ismét az EuroVelo 14 részeként, sokan kerékpároznának át a településeken.

Sárszentmihály a Gaja-patak és a Sárpentelei parkerdőn áthaladó részeket szerette volna előnyben részesíteni. Óber Andrea, a település vezetője, a táj szépsége mellett a biztonságos kerékpározást hangsúlyozta, kimondottan a családos túrákra fókuszálva. Mint mondta, kisgyermekkel kerékpározni nem biztonságos a forgalmas főút mellett, de ez a szakasz távol esik más forgalmaktól és amellett, hogy szép, a családok nyugodt szívvel kerékpározhatnak akár kisgyermekek társaságában is.

A településnek mindemellett plusz előnyt jelent a módosított terv, mert a jelenleg nyílt elvezető árkokat a kivitelezése során lefednék, amin a kerékpárút is halad majd, ezáltal a vízelvezetés jelentős része is megoldódna Sárszentmihályon.

A tervek és az engedélyek a kezekben, már csak a finanszírozás hiányzik a befektetéshez. Az önkormányzatok még maguk sem látják, hogy milyen lehetőségekkel tudnak majd élni. A települések területén áthaladó szakaszok bizonyosan saját költségvetésből kell majd finanszírozniuk, amire nincs sok esély. Bíznak benne, hogy lesznek olyan pályázatok hamarosan, amit meg tudnak célozni az ügy érdekében.

A Fejér Vármegyei Önkormányzat területfejlesztési referensénél is érdeklődtünk, hogy milyen lehetőségeket látnak a kerékpárutak finanszírozására és elkészülésük időpontjára, de cikkünk megjelenéséig még nem kaptunk választ.