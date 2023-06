Hosszú hetek teltek el azóta, hogy újból – hat év alatt immár harmadszor – ismét téma lett a jenői diákok átcsoportosítása. Hírek nem érkeztek a faluba, a település vezetése és a szülők is csak várták a fejleményeket. Nem erre számítottak. A 2023. június 7-i keltezéssel kapta Jenő község Önkormányzata a tájékoztatást, hogy a Székesfehérvári Tankerületi Központ javaslata alapján, a köznevelésért felelős miniszter nevében, a köznevelési államtitkár az átszervezést engedélyezte.

Így a következő tanévtől a jenői tagintézmény leválik a Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskoláról, s új formában, a telephelyként a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola feladatellátási helyeként működik tovább. A tagintézmény így jogutóddal megszűnik. A képviselő-testületnek és persze a szülőknek is csak tudomásul vételi joga van ez esetben.

A szülői munkaközösség tagjai és az érintett szülők szerettek volna a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatójával találkozni és észrevételeiket és álláspontjukat megosztani Török Szabolccsal. Szülői fórumot is szerveztek, hogy alkalmat teremtsenek a beszélgetésre, de sajnos egyik időpont sem volt alkalmas a tankerület vezetőnek, tájékoztatást írásban kaptak.

Megkerestük az üggyel kapcsolatban Kerekes Ildikót, a település polgármesterét, mondja el nekünk, mit szól az átszervezéshez.

– Tudomásul vesszük a döntést, azonban mélységes megdöbbenéssel fogadtam a kért "tudomásul vételt". Már 2017-ben és 2020-ban is megjártuk ezt a fajta eljárásrendet, akkor azonban még sikerült megvédeni a gyermekek érdekét és az átszervezési javaslatok nem értek célt - beszélt az előzményekről a település vezetője, majd hozzátette:

– Amit nem lát egy íróasztalnál az ember az pont azok szempontok, amit minden alkalommal leírtunk, és szerettük volna most is Tankerületi Igazgató Úrnak is személyesen elmondani, megmutatni, melyet nem volt hajlandó meghallgatni személyesen, a szülőknek tett ígérete ellenére.

A polgármester szerint a fő gond, hogy Jenő és Polgárdi közötti, mintegy 6 kilométeres útszakaszon nincs tömegközlekedés, az út keskeny és egymással szemben nem fér el két jármű biztonságosan, az útpadka és az út minősége miatt. Aki erre jár minden alkalommal tapasztalhatja ezt, főként a nyári időszakban, mivel ilyenkor megnövekszik a forgalom ezen az úton.

Kerekes Ildikó nonszensznek tartja, hogy egy 6 kilométerre lévő fejlődő város és a mellette lévő falu között, nincs tömegközlekedésre alkalmas út, és persze tömegközlekedés.

– Volt időszak, amikor a Polgárdi járás még élt és oda tartoztunk. Ez a probléma akkor is felmerült, azonban akkor sem volt ez a probléma kellő komolysággal kezelve, mert majd átjutunk valahogyan, hiszen sok embernek van autója. Akkor heti egy alkalommal, teljesen alkalmatlan időpontban kaptunk egy buszjáratot, amely meg is szűnt a járással együtt. Azonban most gyerekekről van szó, olyan gyerekekről, akiknek nem mindegy, hogy a megyeszékhelyi iskolát követően Polgárdiba kell járni, vagy éppen a testvérnek, mert ugye senki nem gondolja, hogy majd egy szülő három felé viszi a gyermekét, Jenő óvodába a kicsit, Táncsicsba a hetedik osztályos gyereket és Polgárdiba mondjuk az ötödikest.

A polgármester a döntés és az abból adódó konfliktusok és problémák mentén nem látja a könnyebbséget, pláne a fejlődést. Nem érti, hogyan fog az a gyermek uszodába, sportolni, akár focizni, korcsolyázni vagy bármilyen, a megyeszékhelyen jelenleg is elérhető sporton, különórán részt venni, ha ezután egy kisebb város általános iskolájába kell járnia?

– Kérdezem én, miért nem számít egy 1300 fős falu véleménye, miért nem lehet a nagyobb és láthatóan nem racionális átszervezési javaslatoknál figyelembe venni a kisebb községek véleményét, és hosszú távú érdekeit? Egy kis községben a legfontosabb dolgok közé tartozik az iskola, a gyermekek faluhoz való kötődését határozza meg.

Kerekes Ildikó megérti, hogy a szomszéd városban van egy felújított iskola, azonban az összekötő út állapotában belátható időn belül, nem lát változási lehetőséget. Csalódott és elkeseredett, mert ahogy mondja, egy olyan iskolába kényszerítik egy 1300 fős falu jól összeszokott közösségét, ahova nincs tömegközlekedés, csak közel 50 kilométer és egyszeri átszállás árán. Számára a döntés felelőtlen és átgondolatlan.

– Semmiképpen nem szeretnénk az elsovadó községek közé kerülni, és semmiképpen nem szeretnénk úgy érezni, hogy a kisközségek nem számítanak. A lakosság jogos igénye, hogy ha már a megyeszékhelyre járnak a gyermekek, onnan tovább iskola után zeneiskolába, vagy akár sportolni, focizni, úszni, az továbbra is biztosított legyen. Ezt a lehetőséget is elvették most a gyermekektől, ezeket az érveket mind-mind leírtuk már többszörösen.

A szülők pedig a polgármestertől az önkormányzattól várnak segítséget, de nagyon nehéz helyzetbe került a képviselő testület, mivel a tudomásulvételi joguknál nincs több a kezükben. Még annyi sem, hogy személyesen mondhassák el a döntéshozónak és a javaslattevőnek: “jöjjön ki és nézze meg legalább a saját szemével, ne csak a forintokat, a megtakarítást lássák egy-egy javaslat mögött.”

A döntéssel kapcsolatban szerda reggel levélben megkerestük a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatóját is, hogy mi indokolta a döntés megszületését? Van-e lehetőség a szülőket meghallgatni és esetleg a határozaton változtatni, amennyiben ez ennyire hátrányosan érint a település közösségét? Írásunk megjelenéséig még válaszuk nem érkezett meg hozzánk, de amint megkaptuk, arról és tartalmáról olvasóinkat azonnal tájékoztatjuk.