Sok szervezési munkát követően, nagy lendülettel állnak neki az idei Tác – Gorsium Nyár programjainak.

-A korábbival ellentétben Tác-Gorsium-Nyár a rendezvénysorozat neve, melyen többek között fellép majd Buch Tibor és a Horváth testvérek, valamint a Duo White formáció, melyben két fiatal hölgy csellón, illetve gordonkán játszik. Köszönöm szépen, hogy a Gorsium Régészeti Park befogadta ezt a kezdeményezést. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló helyszín, túl azon, hogy egy fantasztikus régészeti park is egyben. Remek lehetőség arra, hogy találkozhassunk fehérváriakkal és táciakkal, hiszen közös szerelme mindkét településnek a régészeti múzeum, mondta Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője.

-Bízom benne, hogy a tervezett programok meg tudnak valósulni, méghozzá úgy, hogy a múzeumot egy kicsit át tudjuk adni a közönségnek. Különösen annak a közönségnek, akinek számára korábban csak a kiállításokat szolgáltattunk. Ez egy nagy előrelépés a múzeumok életében és egy olyan tradíció, a Gorsium életében, amit szeretnénk kiterjeszteni a többi intézményre is. Nagyon fontos, hogy a múzeum ne csak egy avítt, poros műtárgyakkal teli intézmény legyen, illetve, hogy ne csak ez jusson eszébe az embereknek magáról a helyről. A Gorsium ebből a szerepből jószerivel kinőtt, és a gyönyörű park nagyon szép és nagyon látványos kulisszát nyújtanak az olyan rendezvényekhez, mint amik a nyár folyamán is lesznek. Célunk, hogy a múzeum, illetve annak terei élővé válnának, így például a szép belső udvar vagy az aula. Hogy ne csak kiállítások alkalmával teljenek meg élettel, hanem szabadidős, vagy olyan programok során is, ahol ezek a falak, illetve maga a környezete tud valami pluszt adni az eseményekhez, fogalmazott Belényesy Károly a múzeum szakmai igazgatója.

-Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen eredményes a civilekkel, az egyesületekkel való együttműködés, melynek az egyik, igen fontos része a programok szolgáltatása. De ugyanennyire fontos az is, hogy a színházunk fejlesztése is folyamatosan civil együttműködéssel, sőt, székesfehérvári iskolák bevonásával történik. Az eseményeken túl ez a legnagyobb eredménye a munkának, hogy kezd közösségi térré válni Gorsium-. Azt gondolom, hogy annál jobb kötődés nincs, mint mikor az emberek otthonra találnak a múzeumban, illetve az emlékparkban, mondta Kovács Loránd Olivér, a Gorsium régészeti vezetője.

-Ezek a típusú összefogások azok, amik nagyon jó eredményeket tudnak hozni az egyik ilyen eredmény például, hogy a színházat újra tudtuk éleszteni. Az is fontos ebben, hogy mindenki azt adja, amiben ő jó, amihez ő igazán, szakmailag is ért. A rendezvények kapcsán azt gondolom, hogy fantasztikus dolgokat csinál a múzeum, és hogy nagy szükségük van a fiataloknak, a gyermekes családoknak ilyen típusú rendezvényekre. A tavalyi év sikerének része volt, hogy a Nemzeti Együttműködési Alapból támogatást tudtunk szerezni erre a rendezvényre, mert ily módon ingyenessé tudtuk tenni a rendezvényeket, köztük a gyermekprogramokat és a Red White Duo fellépését. Persze igyekszünk lehetőséget adni a jótékonykodásra. Sokan örülnek, hogy ingyen jöhetnek, de ettől függetlenül többen közülük nagyon szívesen támogatnak egy-egy nemes ügyet. Ezért lesz lehetőség támogatói jegy megvásárlására. A bevételből a Gorsium parkban szeretnénk egy közös célt megvalósítani, például a jelenleg még félkész hajó befejezését, mondta Pletser Ádám, aki lelkes támogatója a Gorsiumban zajló programoknak.

A szervezők elsődleges célja, hogy a lakosság, a fiatalok, a gyermekek és az idősek is otthonra találjanak ezekben az intézményekben.