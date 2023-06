Barátai, egykori munkatársai, tanítványai, tisztelői, irodalmi munkásságának kedvelői, valamint képzőművészek fogtak össze a rendezvény megszervezéséért, s az emlékkönyv megjelentetéséért. A szervezőmunkát Tóth László igazgató elődje, Magyarits András, a közismertnevén, Szabművház” – ként ismert intézmény egykori vezetője, s a mai elnevezéssel a Székesfehérvári Közösségi Kulturális Központ nevet viselő intézmény címzetes igazgatója vállalta magára, Sipos András, a Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnöke, s a hajdani munkatársak egyikének, Rekvényi Mariettának a támogatásával.

A nagyszabású programsorozat szervezése már jócskán előrehaladt. Rövidesen nyomdakész lesz az emlékkönyv. Megjelenését a Tóth László emléke előtt tisztelgők hozzájárulásai teszik lehetővé, de a minél nívósabb megjelenés érdekében még további – a Tarsoly Egyesület bankszámlájára küldhető - segítségre is szükség volna. Az amatőr színjátszók hamarosan megkezdik Örkény István Tóték című drámájának a próbáját. A darabot annak idején még Tóth László szerette volna színre vinni, de ezt a tervét már nem tudta megvalósítani. Most Fertő László vállalkozott a rendezésre. A bemutató a Vörösmarty Színház kávézójában lesz. A teátrum ad helyet a többi programnak is, a Magyarits András videó bejátszással és versmondással kiegészített megemlékezésének, az emlékkötet bemutatásának, s annak az időszaki kiállításnak, amelyen azok a képzőművészek szerepelnek egy-egy alkotásukkal, akiknek, annak idején „Tóthlaci” bemutatkozási lehetőséget biztosított a művelődési házban. A tárlat megrendezését Kovalovszky Márta művészettörténész – a Szent István Király Múzeum országszerte ismert és elismert egykori munkatársa, - valamint Szentes Ottokár képzőművész vállalta magára.

Tóth László 1975-ben lett az akkor még a Velinszky László Ifjúsági és Úttörőház nevet viselő intézmény népművelője, a későbbiekben igazgatóhelyettese, majd igazgatója. Munkásságával Karácsony Sándor szabadművelődés koncepciójának megfelelően, mindvégig a minőségi közösségi művelődést, kultúrát képviselte. Irányítása alatt pezsegett az élet A Szabadművelődés Házában ( a név ötlete is egyébként tőle származott). Az intézmény számos klubnak, kiállításnak, ismeretterjesztő előadásnak, koncertnek, színjátszó előadásnak adott otthont, s sok sikeres kezdeményezés indult el a minőségi közösségi kultúra terjesztésének fehérvári központjából. Tóth László kivette részét Fehérvár irodalmi életéből is: három, jeles képzőművészek rajzaival illusztrált verseskötete jelent meg. 2011-ben vonult nyugdíjba, s 2013-ban halt meg.