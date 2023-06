Habár a kommunista rendszer utcanevei a rendszerváltás utáni évektől kezdődően szép lassan kikoptak a térképek lapjairól, s talán a köztudatból is, a figyelmes közlekedők még 2023-ban is találkozhatnak egy-egy régi mementóval. Ilyen volt a Horvát István utca és a Prohászka Ottokár út sarkán, az egykori Aranyszarvas Étteremmel átellenben található lakótelepi térkép is, amin ugyan már jócskán látszott az idő vasfoga, a Lenin út elnevezés még könnyedén kiolvasható volt, habár az utca neve évtizedekkel ezelőtt megváltozott.

A lakótelep utcáit, házszámozásait és középületeit is jelöli az új tábla

Fotó: Héjj Vivien

Nos, cikkünk megjelenése után néhány héttel immáron ténylegesen emlékké változott az ütött-kopott, szebb napokat is látott tábla, melyet az illetékesek színes-szagos, modern lakótelepi irányítótáblára cseréltek.

Ezen bizony már minden helyes: Prohászka neve is ott virít, sőt, Horvát István is immáron helyesen, „h” nélkül szerepel. Külön kiemelendő, hogy a tábla nemcsak az épületeket, hanem azok számozásait is jelöli, csak úgy, mint a lakótelep óvodájának, postájának és boltjainak helyét. Az új tábla nem csak szebb lett, de immáron valódi segítséget nyújt a lakótelepen való tájékozódásban.