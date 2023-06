Fantasztikus, ahogy Jenő községben oly sok ember végez önkéntes munkát és dolgozik összefogásban a közösségért. Az önkéntességnek nagyon fontos szerepe van a helyi közösségek fejlődésében és erősítésében. Kerekes Ildikó, a település polgármestere példákat is említ, mint az óvodában használt ivólékészítő automatát vagy az aszalógépet, amit korábban a Civil Összefogás Fórumtól kaptak. Előbbit éppen tegnap használták, a gyerekeknek készült ivólé abból a rengeteg almából, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és Varga Imre István jóvoltából, a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodáján keresztül jutott el, a jenői Hétmérföldes Óvodába. A 40 kilogramm almából nem csak ivólé és almachips került az asztalra, de a hírek szerint, pénteken az ebéd mellé, híresen finom almás piték is sülnek majd.

Emellett a templomban zajló kertszépítési munkálatok is remek példa arra, hogy az emberek hogyan szentelnek időt és energiát közös projekteknek. A polgármestert az is nagyon örömmel tölti el, hogy a fiatalok is részt vesznek az önkéntes tevékenységekben, és nem is olyan régen segítettek neki még a konténer pakolásában is. Az óvodában pedig már virágzik és gömbölyödik a paradicsom, amelynek palántáit Herczeg József helyi termelőtől kapták a gyerekek. A veteményes is szépül és a fűszernövény kiskert is egyre gyönyörűbb – említi a példák között a polgármester.

Kerekes Ildikó, aki maga is minden nap kiveszi a részét az önkéntes munkákból, Babits Mihály szavait tartja magához a legközelebb:

“Megmondom a titkát, édesem a dalnak: Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”

Valóban, az önkéntességben a szívünk és tetteink jelennek meg, és ha magunkban szépséget hordozunk, akkor a mások tetteiben is meglátjuk ezt a szépséget. Jenő község példája, remek inspiráció lehet más települések számára is, hogy az önkéntesség és közösségi szellem milyen sokszínűségre és erőteljességre képes.