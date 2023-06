A 7-es főút Polgárdi és Lepsény közti szakasza mentén található telepen tartottak szombaton délelőtt nyílt napot, az alapítvány tagjai a környék gazdijainak és kedvenceiknek. A tervek szerint, a szombati napokon, reggel 9:00 órától kezdve rendszeres oktatások lesznek a helyszínen. Az alapképzéseket tervezik első körben az elkövetkező évben a kilátogató kutyás gazdáknak bemutatni, majd később – előreláthatólag jövőre – speciális képzésekkel is bővül az oktatás.

Dézsenyi Hajnalka és kollégája, Méhész Róbert együtt tartják majd a kutyaiskolát és az oktatásokat.

Az elsődleges cél a csoportos oktatás, de ha igény mutatkozik rá, akkor később egyéni képzéseket is igénybe lehet venni. A kutyaiskolában lehetőség lesz kipróbálni az agility pályát és a kutyaovit is. Mindenki saját tempójában halad majd, amit az oktatók amennyire csak tudnak segítenek.

Az engedelmesség és a szocializáció más kutyákkal az elsődleges cél az órák során. A kutyák a találkozások alkalmával az ismerkedéssel, a laza pórázon való sétálással foglalkoznak elsőkörben.

Méhész Róbert már 20 éve foglalkozik kutyákkal, Dézsenyi Hajnalka kutyakiképzőként és rehabilitációs szakemberként tevékenykedik. Bár korábban több kutyával dolgozott, jelenleg nincs rá ideje, mivel az állatvédelem tölti ki napjainak teljes idejét. A rehabilitáció a fő tevékenységük, ahol sok sérült kutyával dolgoznak, a fizikai és lelki egyensúly visszaállítása, valamint a bizalom helyreállítása érdekében.

A nyílt nap alkalmával a kutyatartással kapcsolatos tanácsokat kaphattak a gazdik, biorezonancimárést is tartottak álltorvosi szaktanácsadással, de házi készítésű kutyakekszet is kóstolhattak, persze nem a gazdik hanem kedvenceik. A telepen felállított pályán is kaptak több instrukciót a résztvevők. Például, hogy hogyan lehet jutalomfalattal motiválni kedvencüket, egy-egy parancs teljesítésére. Amíg Bonit hosszasan kellett noszogatni, de Maszat kifejezetten rugó lábúnak mutatkozott az akadályugrás során.