Az időjárás is kedvezett a szervezőknek az úrhidai gyermeknap alkalmából megrendezett kispályás labdarúgótornán. Már kora reggel a futballpálya (Arany János utcai szabadidőpark) környékén gyülekeztek a csapatok, majd egy könnyed bemelegítést és egy rövid egyeztetést követően már útjára is indult a labda – számolt be lapunknak a sporteseményről Soós Tamás testnevelő tanár.

Akcióban. Ez már gól! Ez már gól?

Fotó: Soós Tamás

A gyermeknapi kupáért és érmekért zajló meccseken, sokszor a felnőtt mérkőzések színvonalát elérő összecsapások zajlottak az alakulatok között. A szurkoló nézősereg ügyes csapatjátékot és remek egyéni megoldásokat láthatott a gyerekektől. Szülő, testvér, barát egyaránt megtapsolhatta és lelkesen buzdíthatta a saját kedvenc kis csapatát.

Eredmények, alsósok: 1. Mini Óriások, 2. Fürge Lábak. Felsősök: 1. Sördögök, 2. Arany Csapat, 3. Kék Ördögök.

A gólkirály Pereczes Patrik (alsó) és Pintér Norbert (felső) lett, a legjobb kapus cím Paróczai Bendegúznak, a legtechnikásabb játékos cím Csöndör Kornélnak dukált. A leglátványosabb gólt Galamb Boldizsár lőtte.