Az ugyan gyakran előfordulhat, főleg akkor, ha az ember a szabadban parkol, hogy a nyestek vagy a macskák összemászkálják a gépjárművet, sőt néha még bele is bújnak, de az újdonságnak számít, hogy egy sikló is megteszi ugyanezt. Igaz, a Sereg utcai eset óta nem értesültünk hasonlóról, de nemrég a közösségi médiában láttuk, hogy egy feltehetően erdei sikló végig szlalomozott az egyik járdán a városban. Így felmerült bennünk, hogy vajon van-e oka a siklók egyre gyakoribb feltűnésének a városi környezetben?

Both Zoltán, vadállatbefogó a feol.hu kérésére elárulta, hogy a siklók jelenléte a városban eddig is gyakorinak számított, aminek több oka is van. Egyrészt a folyamatos terjeszkedéssel és építészeti tevékenységgel kiszorítottuk őket a természetes élőhelyük védelméből, így ’kénytelenek’ beljebb merészkedni. Másrészt azért lehet látni mostanában többet, mert felébredtek a téli álmukból. A leggyakrabban vízi, kockás vagy erdei siklókkal találkozhatnak az emberek, ezek az egyedek mind téli álmot alszanak, ősztől egészen tavaszig, majd felkelve indul a párzási időszak, ami megint csak arra ösztönzi őket, hogy felfedezésre induljanak.

A vadállatbefogó hozzátette, az elmúlt évek során rengeteg bejelentést kapott a siklók miatt és az a tapasztalata, hogy sokszor nagy az ijedtség és a pánik az emberekben, ám erre semmi okuk nincs, hiszen ezek az állatok ártalmatlanok, maximum másfél méteresre nőnek és nincs mérgük.

A Sereg utcai példa okán megkérdeztük még, hogy miért bújhattak be az autóba? Both Zoltán szerint valószínűleg megijedhetett valamitől a sikló és menedéket keresett.

A szakember a táplálkozásukról is ejtett néhány szót, kisebb rágcsálókat fogyasztanak, ezért feltűnhetnek még szemetesben, háztartási hulladékokban vagy ezek közelében.

