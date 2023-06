Az idei nyáron hét turnusban, június 26-a és augusztus 11-e között fogadja a gyerekeket Székesfehérváron a Napraforgó napközis tábor a Bregyó-közi Sportcentrumban. A város velencei Ifjúsági Táborában pedig két turnust indítanak, július 2-a és 14-e között. Már most lehet tudni, hogy a Városgondnokság szervezésében megvalósuló fehérvári táborokban idén is színes programokkal teszik élménydússá a gyerekek nyári szünidejét: a Bregyó-beli programokon kívül mennek a gyerekek a Koronás Parkba, a Városi Képtárba, a Hetedhét Játékmúzeumba és a Sóstó Vadvédelmi Központba is.

A Városgondnokság tájékoztatása szerint minden turnusban 200 gyermeket fogadnak Székesfehérváron. Turnusonként tíz pedagógus felügyeli a gyerekeket, plusz a táborvezető, illetve idén is érkeznek közösségi szolgálatos középiskolások a gyerekek mellé. A Bregyó területét pedig ezúttal is a Városgondokság területrendező munkatársai tartják rendben. A tábor díja a székesfehérvári gyermekeknek 3 ezer 50 forint lesz egy hétre, a nem fehérvári gyermek táboroztatására pedig 17 ezer 500 forintot kell fizetni egy turnusban. Ez az összeg tartalmazza a napi háromszori étkezés költségeit. A tábor összes turnusára beteltek már a jelentkezések, tudtuk meg.