Szülők kerestek meg minket, mert a legutolsó információk szerint az Arany EGYMI, illetve az Ezredéves Iskola gyerekei állítólag nem mehetnek a városi nyári táborba. Többen úgy hallották, hogy forráshiányra hivatkoznak a szervezők, mivel a speciális iskola tanulói valamivel nagyobb felügyeletet igényelnek, mint a többi intézményben tanuló gyermek.

Természetesen azonnal felkerestük Székesfehérvár Önkormányzatát, és feltettük a kérdéseinket, hogy fény derüljön az igazságra. A polgármesteri hivatal magáról a táborról azt nyilatkozta:

„-Székesfehérvár Önkormányzata a városgondnokság bevonásával nagyon régóta szervez napközis tábort a Bregyóban, illetve bentlakásos tábort a város tulajdonában álló és szépen felújított Velencei Gyermek- és Ifjúsági Táborban. A programokkal és pedagógusok bevonásával, kedvező áron biztosíthatnak itt szünidei élményt a szülők gyermekeiknek. A napközis tábor esetében például mindössze az étkeztetés díját kell kifizetni – és aki a tanév során erre kedvezményben vagy mentességben részesül, nekik itt is van lehetőségük erre.”

Az Arany EGYMI, illetve a hozzá tartozó Ezredéves Iskola tanulóinak hátrányos megkülönböztetését firtató kérdésünkre a polgármesteri hivatal a következő megnyugtató választ adta:

„-Nem igaz, hogy az Arany János, illetve az Ezredéves Iskolák diákjai nem jelentkezhetnek a Napraforgó Városi Napközis Táborba. A tábor nyitva áll minden 7 és 14 év közötti – elsősorban székesfehérvári lakhellyel rendelkező, illetve a szabad férőhelyek mértékéig a nem helyi lakos – gyermekek előtt. Természetesen azt, hogy egy gyermek „alkalmas-e arra”, vagy éppen szeretné-e, hogy eddig számára nem ismert nevelők és gyermekek között egy-egy hetet eltöltsön, ez mindig a szülők döntése. Mint a gyermeket legjobban ismerők, az ő belátásukra támaszkodhatnak a tábor szervezői is elsősorban. Főleg, hogy sok éve része a felhívásnak, hogy „A táborban nincs mód speciális bánásmódot, orvosi kezelést vagy egészségügyi felügyeletet igénylők fogadására.” Ennek ismeretében történnek a jelentkezések idén is. Információink szerint eddig nem volt példa visszautasításra. Amennyiben a szerkesztőséget megkereső szülőnek konkrét kérdése van, kérjük, a tábort szervező Városgondnokságos kollégákkal vegye fel a kapcsolatot.”

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Elértük az Ezredéves Iskola vezetőjét is a kérdéseinkkel.

-Most csak 7-14 közöttieket vesznek fel a táborba, illetve azon belül a 10 darab, 20 fős csoport egyikébe. Összeszűkült a terület is a Bregyóban és 200 főre csökkent a táborozók száma. Eddig az volt a gyakorlat, hogy a nyár során 2-2 kolléga ment csak tőlünk a táborba, és ők felügyelték a legfeljebb 12 fős csoportot. Sajnos 20 fős csapatba nem integrálhatók ezek a gyerekek. Régen nagyon toleránsak voltak a szervezők és a résztvevők a gyerekeinkkel, így mehettünk mi enni először, vagy kihagyhattunk olyan programokat, amik nem nekik való. Talán most csapódik le a tanárhiány, hiszen korábban ezek a táborok 560-700 fős nyaralási lehetőségek voltak. Most ez lecsökkent 200 főre, és mindez úgy, hogy nem a mentális kort veszik alapul a jelentkezésénél, hanem az életkort, így a korábbi évek gyakorlatával ellentétben most sok gyerekünk kihullik ezen a rostán. Pedig a tábor nagyon jó, megoldja a felügyeletet, a programokat, méghozzá kedvező áron, válaszolt kérdéseinkre Kaifis Szabolcs az Ezredéves Iskola tagintézményi feladatokat ellátó munkaközösségének vezetője.

A válaszokat egybevetve elmondható, hogy a korábbi években megszokotthoz képest annyi a változás, hogy kevesebb a hely, illetve kevésbé rugalmasan kezelik a jelentkezéseket.