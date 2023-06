Amint arról beszámoltunk, néhány napja a komáromi hajógyárból indult a Balaton felé a Bahart számára elkészített két új komp és a két új katamarán. Nem egyszerű az útjuk, hiszen mire a Balatonig eljutnak, mintegy 400 kilométert kell megtenniük. Először a Dunán ereszkedtek le addig a pontig, ahol a Sió csatorna és a Duna találkozik, onnan pedig megindultak felfelé a csatornán. Mivel elég széles hajókról van szó, az érkezésük előtt egy kotróhajó is végigment a Sión. A két komp felső részét, az úgynevezett kormányállásokat már a hétvégén eljuttaták a Balatonig, most pedig, azaz kedd reggel a kompok is elhaladtak a Szabadhídvég és Mezőkomárom között haladó Sió csatornán. A képeket a szabadhídvégi önkormányzat készítette. Reméljük, hamarosan, épségben megérkeznek a kompok a Balatonhoz!

Fotó: Szabadhídvégi önkormányzat

Amint a hajókat Szabadhídvégnél követő, videózó Cseke Károlytól megtudtuk, Ábrahám Gábornak, aki Siófoki lakos, igen sokat lehet köszönni, mert létrehozott egy riadóláncot a közösségi oldalon. Ez a facebook poszt abban segít a kíváncsiaknak, hogy a legfrissebb napi információkat olvashatták, olvashatják arról hogy hol, merre járnak a hajók Szekszárdtól-Siófokig. A Sió menti települések lakói közül nagyon sokan osztották itt meg a friss bejegyzéseket, videókat , így aki akarta, nyomon tudta követni a nem mindennapi "vándorlást".