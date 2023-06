Koppány és anyukája a székesfehérvári Bartók téren vár – a gyermekes megjelenésű, amúgy 14,5 éves kamasz már messziről jelzi, hogy jövök: finoman húzgálja anyukája karját, aztán miután találkozunk, végig belekarolva jön velünk beszélgetésünk helyszínéig. Ahol türelmesen megvárja, hogy leteljen az a körülbelül fél óra, amíg Szilvia elmeséli, hogyan is áll az a csodálatos terv, amelyet Koppány és öccse, Attila érdekében ötlött ki az elmúlt években.

Az édesanyával – aki körülbelül hét éve neveli egyedül a fogyatékkal, testi fájdalmakkal élő Koppányt és öccsét, az egészséges Attilát, az édesapa pedig háromhetente tölt időt fiaival – nemrég beszélgettünk a családról, a Koppány Útja Alapítványról, az anyagi és pályázási nehézségekről, a boldogulásról. Szilvia mindig nagy szeretettel mesél fiairól, érezhető, hogy az egyáltalán nem hétköznapi életmód, a kezelésről kezelésre járás, az éjszakázások, a kiszolgáltatottság ugyanakkor meg is keményítették, kitartóvá, találékonnyá tették. Mint kiderült, régóta dédelget egy tervet, amely elkezdett megvalósulni. Ez pedig a Csoda Csiga Meseház és Tankert, ahol a Koppányhoz hasonló, sérült gyerekek különleges érzelmi fejlesztést kaphatnak, az egészséges testvérek, a szülők pedig kikapcsolódhatnak, közösségben lehetnek. A Csoda Csiga név Koppányra utal, aki a maga módján nagyon okos, szorgalmas, s ha lassan is, de a doktorok, a terápiás foglalkozások révén kitartóan halad az útján. Akárcsak egy csiga, amely a hátán cipeli a házát.

Készülőben a Csoda Csiga Meseház és Tankert – az öntartó tető már áll

Fotó: Právetzné Róth Hajnalka

– Koppány természetszeretete, a kert, az állatok iránti vonzalma adta az ötletet ahhoz, hogy önellátásra neveljük, és a nem hétköznapi életünket példaként állíthassuk a hasonló helyzetben lévők vagy akár az egészséges emberek elé. Illetve tudom, hogy egészséges Attila fiamat is megviselte, megviseli lelkileg az, hogy velünk él, hiszen tanúja a nehéz napoknak, Koppány fájdalmainak. Az ő helyzete is motivált, akárcsak a sajátom. Hiszen sokszor magam is a mentális, fizikális kimerülés határán vagyok, és vágyom egy olyan közösségre, ahol hasonló sorsú emberekkel találkozhatunk, dolgozhatunk együtt, illetve kaphatunk egy kis „énidőt”, miközben a csemetéinket is biztonságban tudhatjuk. Szeretnék továbbá adni azoknak, akik velem, velünk is jót tettek, segítettek bennünket – mesél Szilvia a miértekről.

Maga a Csoda Csiga egyik célja, hogy a sérült gyermeket nevelő családokban irányítottan segítsék a problémák megoldását, mindezt pedig az archaikus mesék bölcsességén, az ősök tudásán keresztül tegyék. Szilvia ugyanis azt vette észre: manapság ugyan rengeteg lehetőség van kapcsolatba lépni másokkal a közösségi médián keresztül, sokszor mégsem jönnek létre valódi közösségek, értékes, hosszú távú kapcsolatok. Ő másként szeretné csinálni, igazi, személyes érintkezésen alapuló közösséget hozna létre. A kertben közösen megtermelt javak feldolgozása közben a mese, a beszélgetés által tudnának kapcsolódni egymáshoz a hasonló gondolkodású, sorsú családok, a „csodacsigák”. Mindezt a Kodály-módszerrel támogatná meg Szilvia, a zenét is bevonva a segítő folyamatba. A fejlesztés is elsősorban a mesékkel, a zenével, a beszélgetésekkel, egy-egy kézműves technika gyakorlásával történne, a sokszor „kacska”, sérült kezeket , lábakat is megdolgoztatva. A permakultúrás kert, a komposztáló kialakításában Szilvia a Vértesi Natúrpark igazgatójához, Viszló Leventéhez fordul majd segítségért.

Az édesanya azt is elmondta: mivel az évek során mindezzel akár sok száz családot támogathat, közhasznú tevékenységet tud végezni. Ezért nem akarta, hogy a Meseház létrejötte a Koppány Útja Alapítványon belül történjen. Ez a terv teljesen önálló, és az anyagi forrást is külön teremtette elő rá Szilvia, félretéve a korábban magán célra kapott támogatásokból. Így vásárolt meg egy kis telket a zámolyi szőlőhegyen, ahol májusban segítők, barátok közreműködésével már elkészült egy különleges, öntartó tető, amely a kis meseház fölé magasodik. Az építésben a jurtaházakkal foglalkozó Angyalszív Akadémia segített. Idővel azonban falak is kellenek, valamint a présháznak is meg kell „szépülnie”, ezért az édesanya országos gyűjtést szervez, támogatóként pedig felkérte Gryllus Vilmost, akinek a személye és zenéje nagyon fontos számukra. Koppány ugyanis Vilmos zenéjével tanult hallani a szurdopedagógiai fejlesztéseken.

A Kossuth-díjas zenész, dalszerző július 1-én érkezik a Csoda Csiga Meseházhoz, ahol szűk körben, zenével, énekkel kerülhet sor az alapkőletételre.

A folytatás pedig ezután várható.