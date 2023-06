Amint arról beszámoltunk, szombat reggel Berkényi Tamás egy segítségkérő posztban próbált olyan embert találni, aki a Balatonról a Velencei-tó vagy Budapest felé tart, ugyanis egy sérült vörösvércsét találtak Balatonakarattyán. Mint az állatorvostól megtudtuk, a rendőrök szóltak neki a megtalált, sérült madárról, innen indult a mentőakció. Az akarattyai MOL-benzinkúton vigyáztak a madárra addíg, amíg nem sikerül "fuvarozót" találni. Ez nagyon gyorsan megtörtént, ugyanis a Györgyi nevű hölgy vállalta, hogy a sérült vadmadarat eljuttatja Sukoróra.

Györgyi hozta el a madarat Balatonakarattyáról a sukorói kórházba

Fotó: Berkényi Tamás

- Mivel nagy, látványos sérülést, törést nem találtam a madáron, csak a jobb szárnyán van egy kisebb seb, szinte biztos, hogy áramütés érte őt. Elláttam a sebét, kapott antibiotikumos kezelést és infúziót, sőt, már evett is a vércse - mondta a feol érdeklődésére Berkényi Tamás állatorvos, aki megköszönte a mentőakció minden résztvevőjének a gyors segítséget. Ugyanakkor, mint mondta, a madár általánosan jó kondíciója ellenére nem lehet kijelenteni, hogy túl van a nehezén: az áramütött madarak esetében valójában csak néhány nappal később derül ki, megússza-e a történteket. Ugyanis az áramütés miatt gyakran leáll azoknak a végtagoknak a keringése, amelyen az áram be- illetve kiment a madár testéből, de ennek jelei csak több nap múlva láthatóak. Ilyen esetben gyakran az amputáció mentheti meg az állat életét, de az is előfordul, hogy végül belepusztul az áramütésbe a madár.

Berkényi Tamás ellátta a madár sebét, infúziót, antibiotikuot is kapott

Fotó: Berkényi Tamás

Mint Berkényi Tamástól megtudtuk, a vörösvércse viszonylag gyakori, védett ragadozómadár és sajnos ilyentájt ez az a faj, amelynek legtöbb egyedét éri áramütés. A következő két-három nap tehát kritikus lesz a kis vörösvércse sorsának alakulásával kapcsolatban. Drukkolunk neki!