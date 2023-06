Januárban ünnepélyes keretek között az érdekelt felek aláírták az Agárd-Gárdony-Pákozd-Velence-Sukoró közforgalmi hajóállomásainak korszerűsítését lehetővé tévő fejlesztés második ütemének vállalkozói szerződését. Ezt a pákozdi hajókikötőben jelentették be akkor, így a helyszín az újabb ünnepélyes bejelentésre ezúttal is adott volt.

Június 26-án, hétfőn éppen ezért itt állhattak – ugyanazok az érdekelt felek – a harminc fokos hőség elől az apró sátor árnyékába húzódva, hogy bejelentsék: a korszerűsített állomások elkészültek, az átadás megtörténhet. A velencei-tavi hajókikötők kapcsán Molnár Krisztián, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és egyben a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke mondott konkrét adatokat: 285 millió 141 ezer forint az az összérték, amely két különböző fejlesztési csomag keretében állt rendelkezésre a kikötők felújítására. Agárd, Gárdony, Pákozd, Velence és Sukoró közforgalmi hajókikötői tehát 100 százalék nemzeti forrásból újulhattak meg. Ennek egyharmadát hajózási jelek elhelyezésére fordították, az összeg kétharmadát pedig az elektromos munkálatokra - kandelláberekre, elektromos hálózat cseréjére, elektromos töltési lehetőség kialakítására a hajók és csónakok számára -, továbbá mosdóhelyiségek kialakítására és parkolók létesítésére költhették.

- A következő év az önkormányzati választásokról is szól, hiszen az európai parlamenti választásokkal egy időben ez is megrendezésre kerül – fogalmazta meg beszédében Tessely Zoltán a térség országgyűlési képviselője, aki rámutatott: látványos különbségek vannak a velencei-tavi települések között, így el fogják tudni dönteni a lakosok, hol elégedettek a fejlődéssel és hol szeretnének változtatni. Továbbá kiemelte, hogy a kivitelezés minősége köszönhető annak az összefogásnak is, amely a fejlesztés munkálatai alatt megvalósult, és megköszönte többek között Majoros Gábornak, a Vadex vezérigazgatójának, hogy egy terület ingyenes felajánlásával hozzájárult egy kikötő-menti parkoló kialakításához.

A tervezők, kivitelezők mellett az érintett települések képviselői is eljöttek az eseményre, akiket szintén köszöntöttek az átadón, s akiket később az ünnepélyes szalagátvágásra invitáltak. S noha a felsorolásban nem szerepelt és a felkonferálásból is kimaradt Gerhard Ákos velencei polgármester, mégis csatlakozott a ceremóniához, így elmondható: a Velencei-tó minden érintett települése annak választott vezetőjével vett részt az ünnepélyes szalagátvágáson.