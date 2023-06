Kisebb-nagyobb városi parkokban, játszótereken és kerékpáros utak mentén is található ma Székesfehérváron frissítőpont, ahol ingyenesen megtölthetjük kulacsunkat friss vízzel. Remek lehetőség ez, amelyért hálás a lakosság és a városba érkező látogató egyaránt. Ám időnként ezek a szerkezetek elromlanak – főképp, valljuk be, a helytelen vagy agresszív használattól. Így történt ez vasárnap a Halesz parkban is, ám láss csodát, mire bejelentettük volna, hétfő reggelre meg is javították. Megkérdeztük a Városgondnokságot, egyébként hol érdemes szólni, ha nem működik egy ivókút. Mint megtudtuk, a Városgondnokság karbantartói a közterületi hibabejelentőn érkezett jelzéseket a lehető leghamarabb javítják, az esetek többségében a bejelentéseket követő egy napon belül.

Azt nem árt tudni mindemellett, hogy a tűzcsapokra szerelt ivókutakat nem a Városgondnokság üzemelteti, hanem a Fejérvíz. Székesfehérváron egyébként összesen 42 ivókút található a közterületeken, melyeket a Városgondnokság üzemeltet és tart karban rendszeresen. A tavaszi fagyok elmúltával nyitják meg a csapokat és ősszel víztelenítik ezeket. Így tehát most, a rekkenő hőség idején, tavasztól őszig az alábbi helyszíneken üzemelnek állandó jelleggel ivókutak Székesfehérváron:

- Aréna Sóstó játszótér

- Bátki Zsigmond utca

- Bakony utcai játszótér

- Beszédes József tér

- Börgöndpuszta

- Bregyó öltözők mellett

- Bregyó játszótér

- Csala puszta

- Csanádi Imre tér

- Fórum ABC mellett

- Halesz park 2db

- Kati néni szobor mellett

- Királyok Parkja

- Koronás Park 3 db

- Mancz János játszótér

- Magyar Király Szent István 1. Honvéd gyalogezred emlékpark - locsoló hely

- Marosi Arnold utca vízvételi pont

- Mátyás kút (Fő utca)

- Oppola tér

- Országzászló tér

- Ősz utca

- Palotavárosi ivókút

- Palotavárosi szabadidő parkban 4 helyszínen

- Rácz utca

- Radnóti tér

- Rózsa utcai vízvételi pont

- Sarló utcai Teknős szobornál

- Szedreskerti lakótelep

- Széna tér

- Szilvamag utca

- Tóvárosi lakónegyedi kocsma

- Toronysor sétány, szalonna sütő mellett

- Török kút

- Túrózsáki út ivókút+locsoló csapok

- Zichy liget

- Zsuzsanna forrás

- Sarló utca 11.