A konferencia idén először jár a városban, méghozzá egy fiatal fehérvári környezetvédő javaslatára. „A környezeti problémák globálissá váltak. Számos nemzetközi megállapodás, terv próbálja megtalálni a helyes válaszokat, de a rendszerszintű változás, amire valóban szükség lenne, nem meglepő módon sok akadályba ütközik. Mi magunk egyénként, közösségek tagjaként elsősorban helyben tudunk tenni a változásért, többnyire a saját szűkebb környezetünkért vagyunk elsősorban felelősek.” – olvasható a rendező, a Magyar Természetvédők Szövetségének plakátján.

A pénteki megnyitón Raisz Anikó kiemelte, 1972-ben, azaz 51 éve tartották az első Ember és bioszféra címet viselő környezetvédelmi világkonferenciát. A téma azóta is terítéken van. Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára is köszöntötte a résztvevőket és beszélt arról, milyen lépéseket tettek és tesznek Európában és itthon a környezetvédelem terén. A köszöntők sorában végül Cser-Palkovics András polgármester, főként a Velencei-tó kapcsán beszélt a környezetvédelem fontosságáról.

A Jót s jól! címet viselő, vasárnapig tartó konferencia célja, hogy az érdeklődő szervezetek, intézmények és önkormányzatok jó gyakorlatokat ismerhessenek meg olyan önkormányzatoktól és közösségektől, akiknek sikeres természet-, illetve környezetvédelmi megoldásaikból mások is tanulhatnak és motiválók lehetnek. A három nap alatt lesznek plenáris fórumok, szekcióülések és kerekasztalbeszélgetések is. Hogy miről szól még ez a három nap, arról Éger Ákos, a Magyar Természetvédő Szövetségének ügyvezetője beszélt a feol.hu-nak.

A Magyar Természetvédők Szövetsége a Múzeumok Éjszakájának rendezvényeihez is csatlakozott. Szombaton 16 és 20 óra között az Szent István Király Múzeum Fő utcai épületének udvarán mutatják meg milyen sokszínűek is a “zöldek”. Érdekes, látványos programokkal és koncerttel is várják a kicsiket és nagyokat.