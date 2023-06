Az ebek létszáma napról napra csak nő, az örökbefogadás üteme azonban nem ilyen gyors, így bővíteniük kell a helyeket, hogy el tudják szállásolni az állatokat. Ahogy azt a menhely már több alkalommal is megírta közösségi oldalán a bővítéshez 36 darab új kennelre van szükségük, melyből hetet már meg is tudtak vásárolni a sok adakozó léleknek köszönhetően. A 36 kennel megvásárolásához szükséges összeg 5,4 millió forint, ebből már 1,2 millió forint több száz ember támogatásából befolyt, ebből tudták az említett hét kennelt is megvásárolni. De a vége még így is messze van, ezért a gyűjtés továbbra is tart, hiszen még szükségük van legalább 2100 emberre, akik anyagilag támogatnák őket.