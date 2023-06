Előzménycikkünkben azt írtuk, a Koronás Park ligetsori bejáratához közel, a nagy füves területen új elemeket fedezhetnek fel, kik arra járnak: minigolfpályával bővült ugyanis a játszótér. Nyomban Bozai István városgondnoknál érdeklődtünk, kihez tartozik az új játék, de csupán annyit tudtunk meg, hogy valóban bérbe adták a területet egy vállalkozónak, egyelőre egy szezonra, utána értékelik az együttműködést és döntenek a folytatásról. Tehát egyelőre szeptemberig biztosan élhetnek a városlakók a lehetőséggel, de szeretnék még októberben, a "pulcsis" időben is helyén tartani a pályát, ezt viszont már Major Balázs ötletgazda, tulajdonostól tudjuk. Ahogy azt is, kicsik és nagyok, csapatok és egyének egyaránt próbálgathatják golftudásukat, mindezt a szabad levegőn, a lombos fák árnyékában. Ez unikális hely a megyeszékhelyen, eddig ilyen nem volt.

S miért is fontos erre az unikalitáson kívül felhívni a figyelmet? Például azért is, mert sokan nem tudják, hogy a 20-ig számozott golfpályák nem a szigorúan vett térítésmentes játszótér részei, ez egy külön szolgáltatás. Csütörtökön kora reggel - tehát még a golfpálya nyitvatartási idején kívül, 10 előtt - például mi magunk is szemtanúi voltunk, hogy kisgyermekek egy csoportja mászókának és ugrálóvárnak használta az elemeket, de a problémamegoldásban inkább a tájékoztatás és a figyelmeztető-táblák kihelyezése segíthet, a tulajdonos egyáltalán nem szeretné és talán nem is teheti, hogy körbekeríti a területet. Úgy tudjuk, a táblák már kikerültek, ezek figyelmeztetik majd a gyerekeket, szüleiket, kísérőiket, hogy balesetveszélyes nem rendeltetés szerűen használni a pályát, s magukban is, de a pályákban is kárt tehetnek.

Major Balázs elárulta továbbá azt is, a megnyitó óta eltelt napokban nagy lelkesedést és érdeklődést tapasztaltak, csupa pozitív visszajelzést kaptak. Mint mondta, jó szomszédságot ápolnak a Vital Club-osokkal is, s azt is látja már, hogy az óvodástól a nyugdíjasig, mindenki örömmel veszi kezébe az ütőt. Persze, mint minden játéknak, ennek is megvannak a szabályai, amit az élvezetes versengés érdekében érdemes betartani, ezt a játék előtt ismertetik is mindenkivel. Ahogy az úrhidai családfő elmondta, családjával ezer szállal kötődnek Székesfehérvárhoz, s céljuk az újdonság meghonosítása volt a városban, s elsősorban az örömfaktor miatt vágtak bele. Napvitorlák, szelfipont és több kézi "kidobós"-ügyességi pálya is szerepel a terveik között.