Akkor téged vár a Gorsium Régészeti Park nyári tábora – invitálja a gyerekeket nyári elfoglaltságra, a Szent István Király Múzeum. Az ígérik, a sok játék és a római tárgyak készítése közben, ezt mind ki is próbálhatják, átélhetik a náluk táborozó gyerekek.

Szirtes Mónikától, a Régészeti Park munkatársától azt is megtudtuk, hogy mindennap más történetbe helyezik majd a gyerekeket, így nagyon interaktív, játékos módon mutatják meg a történelmet és a múzeumot. Élvezetes és változtos korszakokat ismerhetnek meg a táborban résztvevő gyerekek. Nem csak a rómaikról, hanem a velük egy időben élő barbárokról, és életmódjukról is többet megtudhatnak. Térkép útján, önállóan kincset keresnek majd, amit mint kis régészek, fel is tárhatnak. Kalandok, rejtélyek és izgalmak várják idén is történelmet kedvelő gyerekeket.

A június 26-30 közötti táborra június 16-ig lehet jelentkezhetnek a kisdiákok. Az augusztusi tábor 21-25 között lesz esedékes, amelyre a jelentkezéseket augusztus 11-ig várják a [email protected] emailcímen vagy a +36 70 643 7486-as telefonszámon.

A napközis táborba a 7-13 éves gyerekeket várják, a tábor reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig tart, minden nap. A tábor szervezői a Székesfehérvár-Tác helyközi buszon, felügyeletet biztosítanak és az utazás költségeit is fedezik. A részvételi díj tartalmazza az étkezéseket, a foglalkozások eszköz- és alapanyag költségeit.