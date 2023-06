Júliustól átalakul a hulladékgazdálkodási és a védőnői szolgáltatási rendszer: a feladatellátás mindkét esetben az önkormányzatoktól az államhoz kerül.

– Ez azt jelenti, hogy a védőnők július 1-jétől már egy állami rendszerben, kórházhoz kapcsolódóan fogják ellátni ez a nagyon fontos szolgáltatást. A magam részéről sajnálom, hiszen úgy gondolom, az önkormányzat jó fenntartója volt ennek a rendszernek, de természetesen a védőnők a jövőben is számíthatnak a városra, hiszen Székesfehérvár számára ez egy nagyon fontos szolgáltatás, és bízom benne, hogy ebből az átalakulásból érdemben nem, vagy csak pozitív előrelépést érzékelnek a fehérvári családok – mondta a döntés kapcsán Cser- Palkovics András. Hozzátette: júliustól már nem önkormányzati feladat a hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása, a továbbiakban ez is állami feladat lesz.

– Az állam egy korábban kiírt pályázat alapján 35 évre koncesszióba adta ezt a szolgáltatási struktúrát. A pályázati eljárást a MOL nyerte el, tehát mostantól az államé és a MOL-é a feladat és a felelősség. Regionális pályázati struktúrában látják el ezt a feladatrendszert, a mi régiónkban konzorciumban, amiben a győri és a tatabányai cég mellett a Depónia is részt vesz, ebből kifolyólag Székesfehérváron továbbra is a Depónia szolgáltat. Bízom benne, hogy a szolgáltatás színvonala, minősége csak javulni fog a következő években – tette hozzá a polgármester, s aláhúzta, a Depónia továbbra is 100 százalékban önkormányzati tulajdonú vállalat marad.

A rendkívüli ülésen döntött a testület a Krasznai és az Udvardi utca közműfejlesztéssel egybekötött felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásáról, valamint a Balatoni út II. szervizút felújításáról.

A közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor elhangzott, az eladott diákbérletek száma az előző hónapban meghaladta a 12400-at, ami minden eddigi rekordot megdöntött. A közgyűlés ezúttal a Volánbusz és az önkormányzat közötti szerződéshosszabbításról döntött.

– Még bizonyos adatok még hiányoznak, részben a Volánbusz részéről, de részben az önkormányzat döntésére is vár, hogy ki tudjunk írni egy hosszabb távú pályázatot, ami egy európai uniós, nyílt pályázati struktúrában megjelenő pályázati felhívás lesz. 2025-ig kell ezt ezt a pályázatot kiírnia az önkormányzatnak. Az még a mi döntésünkre vár, hogy milyen hálózatra és mekkora futott kilométerszámra írjuk ki, hiszen ez meghatározza az eszközparkot és az autóbusz-vezetők számának növelését eredményezheti. Ehhez még egy kis időre van szükség, hiszen az új hálózat bevezetése sok százmillió forintos plusz kiadást eredményezne, amit az önkormányzatnak kellene finanszírozni – magyarázta Cser-Palkovics.

Ellenzéki kérdés nyomán az Auchan-körforgalom fejlesztésének ügye is szóba került.

– Jelenleg halasztás alatt van ez a beruházás, de bízom benne, hogy a halasztás nem azt jelenti, hogy nem valósul meg, hanem amint lesz állami forrás, akkor az állam az ehhez kapcsolódó döntést meghozza, és a beruházást lebonyolítja. Mint ahogy abban is bízunk, hogy nemcsak ez a beruházás valósulhat meg, hanem majd a negyedik sztrádalejáró is, ami összeköti egymással az M1-es és az M7-es autópályát, és Fehérvár és Szabadbattyán között egy újabb csomópont létrehozásával tehermentesíti a fehérvári sztrádacsomópontokat – tette hozzá a városvezető.

A közgyűlés új bizottsági tagot választott: Szontághné Kovács Erika a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság tagja lett, aki az ülésen hivatali esküjét is letette.

A testület döntése értelmében új emléktáblával gazdagodik a város. A Teleki Blanka Gimnázium homlokzatán elhelyezett táblával Lukács József piarista tanár emléke előtt tisztelegnek, akit 1953-ban méltatlanul eltávolítottak állásából és bebörtönöztek. A kezdeményezés egykori tanítványoktól származik, akik szeretnének méltóképp emlékezni a Teleki Blanka Leánygimnázium néhai piarista tanárára.

Folytatódik a Vörösmarty Színház nyílászáróinak cseréje, az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról is szavazott a testület. A projekt 32 fa nyílászáró cseréjét tartalmazza. Továbbá elhangzott, a teátrum 66 millió forint pályázati forrást nyert, melyet a műszaki és technikai berendezések cseréjére, felújítására fordít a színház.