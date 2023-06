Nadap egyik zsákutcája a Hegyalja utca, ahol csendesen folyik, nem csak az élet, de, ha sok van belőle, akkor a csapadék is. Ennek köszönhetően minden évben szinte „megindul” az utca, vagyis a kőszórás kimosódik a gödrökből. Az idei évben is sort kerített az önkormányzat a feltöltésére – árulta el a feol.hu kérdésére Köteles Zoltán polgármester, hozzátéve: évek óta mindig ugyanazzal a csapattal dolgoztatnak, idén is egynapos munka keretében oldották meg a feladatot.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Szeretnénk majd ennél komolyabb szinten is foglalkozni a problémával, szükség volna itt is aszfaltozásra és a vízelvezetés megoldására. Ezzel kapcsolatosan már van egy beadott pályázatunk, de jelenleg, a befagyasztott források miatt még nincs eredménye.