Ezt csakúgy, mint a mostani csőtöréses esetnél, a Városgondnokság előre tudatta a fehérvári lakosokkal, elkerülve ezzel a későbbi félreértéseket és kérdéseket, hogy miért kellett kivágni a fát.

„Az Öreghegyi Közösségi Ház mellett a Selmeci utcában a járda mellett, balesetveszélyessé vált egy öreg gesztenyefa. A törzse belül szinte végig üreges, kong és meg is van dőlve sajnos, továbbá több helyen erősen korhadt is. Faápoló szakmérnök is megvizsgálta a fát, de nincs mit tenni ki kell vágnunk, mielőtt bármilyen bajt okozna” – írta korábban internetes oldalán a Városgondnokság. Majd nem sokkal később meg is történt a kivágás, amiről egy internetes bejegyzés is született, valamint olvasói képeket is kaptunk, amelyen jól látszik a gesztenyefa kivágásának pillanata, valamint az, hogy az egykori fa végleges funkciója egy virágtartó lett, amibe már ültettek is növényeket.