Azt a közösséget, amely két évtized alatt megvalósította a 2003 októberében kitűzött célok nagy részét, s amely nemcsak létszámban tudta megőrizni, hanem időközben baráti közösséggé is kovácsolta a tagságát. Rendszeresek a közös programok, a klubfoglalkozások, az őszi, tavaszi buszos kirándulások, az évzáró találkozók, s hagyomány, hogy minden évben, - csak úgy, mint a múlt hét végén, - a volt arévesek együtt ünnepelnek az Építők napján. A program pénteken szakmai nappal kezdődött, majd szombaton a Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola udvarán juniálissal fejeződött be. Nagy János, az egyesület elnökségi tagja köszöntötte az egykori munkatársakat, családtagjaikat, a barátokat, majd Kiss Lajos, az egyesület elnöke számolt be a szervezet életében az elmúlt időszakban történtekről, s adott tájékoztatást az idei programokról. Mint mondta, az idén is tartanak klubrendezvényeket, lesznek közös kirándulások, s a lecsófesztiválról sem marad távol a baráti kör csapata. Minderről a nyomtatásban is rendszeresen megjelenő Hírlevélben, a világhálón és az egyesület honlapján tájékozódhatnak az egyesület tagjai. Kiemelt programként az ősszel is megrendezik az egyesülethez tartozók hagyományos találkozóját, amelyen közös ebéd és ünnepség keretében emlékeznek meg arról az októberi napról, amikor elhatározták a kör megalakítását, s emléklapot is vehetnek át az egyesület tagjai. A program mintegy bevezető eseménye lesz annak a jövőre megrendezésre kerülő rendezvénynek, amelynek keretében bemutatják Székesfehérvárnak az ARÉV emlékeinek megmentéséért végzett munkájuk eredményét. A rendezőknek lesz miből válogatni, ugyanis több ezer fotót és dokumentumot digitalizáltak már, s feldolgoztak, rendszereztek több mint 2600 percnyi filmet.

A Kiss József emlékdíj kitüntetettjei – Farkas László és Galambos Ottó – a díj adományozóival, Kiss József gyermekeivel (Tóth György hiányzik a képről, ő nem tudott részt venni a programon)

Fotó: Dávid Erzsébet

Az egykori arévesek összetartása, korábbi munkahelyük szellemiségének és értékeinek megmentéséért és megőrzéséért végzett munkájuk is azt bizonyítja, az építők a jövőben bízó és a jövőért dolgozó emberek, s tevékenységük a békét, a közösséget szolgálja. Ha rajtuk múlna, biztosan felépítenék a béke, az egyetértés házait, ahova csak fegyvertelenül és rossz indulatok kívül hagyásával lehetne belépni – mondta Kiss Lajos, majd a színpadra szólította és bemutatta a két hete történt tisztújítás során megválasztott, új elnökséget.

Kámán Béla bográcsgulyással lepte meg egykori munkatársait – „szempillantás” alatt ki is ürült a bogrács

Fotó: Dávid Erzsébet

Az ünnepség hagyományos programjaként sor került az ARÉV néhai vezérigazgatójának gyermekei által adományozott Kiss József emlékdíj átadására. Az egyesületért végzett munkája elismeréseként Farkas László, Galambos Ottó és Tóth György részesült az emlékdíjban. A baráti kör elnöksége pedig különdíjjal ismerte el Knoblach Ferenc és Horváth Imre egyesületért végzett tevékenységét. Az ünnepi percek után szórakoztató műsorral, közös bográcsozással, jókedvű, baráti beszélgetésekkel fejeződött be az egykori városépítők i ünnepe.